L’épisode du lundi 7 décembre de WWE RAW a vu un match handicap 2 en 3 dans l’événement principal avec AJ Styles, The Miz et John Morrison d’un côté du ring, tandis que Drew McIntyre et Sheamus étaient de l’autre. Alors que le match était l’un des principaux moments forts de la soirée, RAW a également vu un combat intéressant entre Randy Orton et l’alter ego de The Fiend, Bray Wyatt, jusqu’à une conclusion surprenante.

Voici ce qui s’est passé lors de l’épisode de RAW de lundi soir:

Asuka vs Shayna Baszler: Asuka a remporté le match contre Shayna Baszler.

Cependant, ce qui a attiré le plus l’attention, c’est que l’action sur le ring était le comportement drôle de Lana et Nia Jax qui a eu lieu à l’extérieur. Lana a choqué Jax avec un compteur incroyable, l’envoyant voler dans la table d’annonce, donnant à Asuka une chance de battre Shayna.

Ricochet et Dana Brooke contre SLAPJACK et RECKONING: Ricochet et Dana a gagné

Brooke a réussi à battre SLEEPJACK et RECKONING. Le couple gagnant a choisi de faire équipe pour un match par équipe mixte. Tous deux avaient récemment subi la colère du RETRAIT. Les deux avaient été à leur meilleur depuis que la cloche a sonné.

Kofi Kingston contre Shelton Benjamin; Cedric Alexander vs Kofi Kingston: Kofi Kingston a battu Shelton Benjamin

Alors que Shelton a quitté le ring dans un état plutôt désastreux, Cedric Alexander a défié Kofi Kingston. Après avoir défié Kingston, Cédric a sournoisement visé le genou de Kofi pour remporter la victoire contre lui

AJ Styles, The Miz et John Morrison contre Drew McIntyre et Sheamus: AJ Styles, The Miz et John Morrison ont battu Drew McIntyre et Sheamus dans un match à handicap 2v3.

Dès le début de la sortie, il semblait que l’avantage du nombre n’avait pas fonctionné en leur faveur pour gagner le champion de la WWE. Au fur et à mesure que le match progressait, AJ Styles Sheamus s’est retrouvé avec un avant-bras pour sceller les trois.

Bobby Lashley c. Jeff Hardy: Bobby Lashely a battu Jeff Hardy

La sortie imprévisible et intense a commencé en faveur de Jeff, mais à la fin du match, la situation était arrivée au point où Bobby avait littéralement empalé Jeff de ses bottes en utilisant le Hurt Lock. Cela a forcé l’ancien champion de la WWE Jeff Hardy à soumettre le leader Bobby pour gagner le match.

Bray Wyatt contre Randy Orton: La compétition s’est terminée par un no-contest.

Le match a commencé avec Bray prenant le contrôle après avoir écrasé Randy sur la table d’annonce. Les choses ont changé lorsque The Viper a frappé Bray avec un RKO et que le WWE ThunderDome a été plongé dans l’obscurité. Étonnamment, lorsque les lumières sont revenues, cela a révélé que The Fiend était sorti de l’abîme, laissant son adversaire de la WWE TLC assommé par une griffe de mâchoire inférieure.