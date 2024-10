AJ Styles revient le 10/4 WWE SmackDown

AJ Styles est de retour, puisqu’il a fait son retour lors de l’épisode du 4 octobre de WWE SmackDown.

AJ Styles n’était pas apparu dans la programmation de la WWE depuis sa défaite contre Cody Rhodes au WWE Clash at the Castle. Il a lutté au NOAH Destination 2024 en juillet et a également participé à plusieurs événements en direct en juillet et août. Après quelques semaines d’absence, il est revenu à l’action lors des événements en direct de la WWE les 28 et 29 septembre.

Lors de l’épisode de WWE SmackDown du 4 octobre, AJ Styles est sorti et s’est imprégné des acclamations de la foule de Nashville. Il a dit qu’il avait fait beaucoup de choses qu’il regrettait et que certaines choses ne lui seraient peut-être pas pardonnées. Cependant, il était là pour parler du présent et il souhaitait reconstruire son héritage. Styles a déclaré que SmackDown était toujours la maison construite par AJ Styles.

Carmelo Hayes l’a interrompu et a dit qu’il était « lui », car il l’avait maintenu enfoncé pendant que Styles était parti.

Hayes a dit à Styles qu’il était fan des anciens comme lui. Il s’est concentré sur lui-même et a déclaré qu’il méritait d’être le champion de la WWE aux États-Unis. Styles a évoqué son histoire avec Knight et a essayé de donner des conseils à Hayes. Hayes a riposté en disant qu’il n’avait pas suivi les conseils des personnes qui avaient abandonné.

Styles et Hayes ont continué à faire des allers-retours, et Styles l’a défié dans un match. Hayes l’a refusé, mais le champion de la WWE des États-Unis, LA Knight, est sorti. Il a fait référence à ses problèmes avec les deux hommes. Knight a dit à Hayes que s’il pouvait battre Styles, il ferait valoir ses arguments auprès du directeur général Nick Aldis pour un match pour le titre.

AJ Styles souffre d’une blessure apparente

Styles et Hayes se sont ensuite affrontés. Lors d’une publicité, Styles s’est apparemment blessé à la cheville. La blessure s’est apparemment produite lorsque Hayes a atterri sur la cheville de Styles.

L’équipe de commentateurs a noté que le médecin leur avait dit que Styles avait peut-être subi une entorse à la cheville. Le match s’est brièvement poursuivi, mais Styles est tombé dans le coin, apparemment très souffrant. L’arbitre a sonné et les médecins ont examiné son état.

Alors que Styles se dirigeait vers l’arrière, il boitait lourdement sur la rampe. Hayes a été déclaré vainqueur du match. Knight a ensuite aveuglé Hayes avec un BFT.

Plus tard dans la série, Styles a été montré dans la salle des entraîneurs et l’équipe de commentateurs a noté qu’il avait été emmené dans un hôpital local pour une blessure à la cheville.

WrestleZone fournira plus d’informations dès qu’elles seront disponibles.

