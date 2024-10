AJ Styles revient et perd par arrêt pour blessure lors du premier match de WWE SmackDown

AJ Styles n’a pas eu de retour « phénoménal » à la WWE vendredi soir.

La légende de la lutte professionnelle a fait son retour dans la programmation de la WWE pour lancer l’épisode « go-home » WWE Bad Blood 2024 de WWE SmackDown sur USA Network depuis la Bridgestone Arena de Nashville, Tennessee.

Après avoir été présenté par la star de la musique country HARDY en haut de l’émission, Styles a coupé une promo et a semblé se transformer complètement en babyface avant que Carmelo Hayes et finalement LA Knight ne rejoignent le segment promotionnel.

Cela a conduit à un match entre Styles et Hayes sur place, et après une pause publicitaire, alors que Styles faisait son retour, sa cheville a semblé l’abandonner. Les choses n’ont fait qu’empirer lorsqu’il a tenté de ramasser Hayes et que sa propre cheville a de nouveau cédé et qu’il a laissé tomber Hayes, qui s’est écrasé sur la jambe blessée de Styles en descendant.

Styles a tenté de se lever, mais n’a pas pu mettre de poids sur la jambe. L’arbitre, qui avait examiné de près Styles dès que la blessure initiale s’est produite, s’est brièvement entretenu avec Styles avant d’annuler le match. Styles était visiblement bouleversé alors qu’il s’allongeait sur le tablier du ring et parlait au médecin du ring de la WWE et à l’officiel du match.

Plus tard dans l’émission, Styles a été montré en train d’être examiné par le médecin de la WWE pour ce qui a été décrit à l’antenne comme « une blessure potentielle à la cheville gauche ». Il a été noté qu’il avait été emmené dans un hôpital local pour une évaluation plus approfondie.

Nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure que des mises à jour sur AJ Styles continueront de faire surface.

