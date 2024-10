AJ Styles est blessé.

Le 4 octobre, AJ Styles a fait son retour à SmackDown, mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Le grand retour de la star a été écourté par Carmelo Hayes, mais l’ancien champion NXT a refusé le défi de Styles en match.

Cependant, LA Knight est arrivé pour faire une offre, ce qui a fait changer d’avis Hayes. Le champion des États-Unis a déclaré qu’il donnerait à Hayes une chance au titre s’il pouvait battre Styles ce soir-là.

Plus tard dans la série, Hayes et Styles se sont finalement rencontrés sur le ring, mais les choses ont rapidement déraillé. AJ Styles semblait souffrir d’une cheville et d’une blessure et le match a été annulé. Il a été rapidement établi que la blessure était censée faire partie d’un scénario, mais il a ensuite été rapporté que Styles avait subi une blessure légitime, semant la confusion.

AJ Styles n’est pas content de la confusion de SmackDown

Écrire dans le Bulletin d’information de l’observateur de lutteDave Meltzer a confirmé que Styles était légitimement blessé et n’était pas satisfait de la façon dont SmackDown s’était déroulé.

Styles a subi une entorse du ligament du milieu du pied lors de son match en simple contre Hayes. Alors qu’il commençait à vendre en atterrissant sur ses pieds après une quebrada, et qu’il vendait une blessure, la jambe s’est éteinte alors qu’il faisait un ushigoroshi et l’arbitre a arrêté le match. Il était plutôt en colère contre tout ça. Styles devait commencer un scénario où ce serait sa tournée d’adieu ou une annonce de retraite et c’est toujours l’idée en attendant les résultats de l’IRM montrant la gravité de la blessure.

Il a été annoncé que LA Knight défendrait le titre américain contre Carmelo Hayes le 11 octobre.