AJ Styles a subi une blessure légitime à WWE SmackDown

La blessure subie par AJ Styles à WWE SmackDown ne faisait pas partie d’un scénario.

Styles a semblé se blesser à la cheville au milieu du match contre Carmelo Hayes vendredi soir, ce qui a finalement conduit à l’arrêt prématuré du match. Au départ, c’était signalé que cela faisait partie d’un scénario et que Styles allait bien. Cependant, notre Dave Meltzer rapporte que la blessure est légitime et Styles subira des tests supplémentaires pour déterminer sa gravité.

« La blessure d’AJ Styles vendredi était légitime et ne faisait pas partie d’un scénario. Il passe une IRM pour en évaluer la gravité », a écrit Meltzer dans le Daily Update d’hier.

Meltzer écrit également que d’autres blessures vendues à WWE Bad Blood faisaient partie des intrigues.

« La blessure au genou de Bayley et la blessure au dos de Drew McIntyre, qui se sont bien déroulées, étaient des travaux et faisaient partie des histoires de match », a-t-il poursuivi.

Styles contre Hayes à SmackDown était le premier match de Styles sur la programmation de la WWE depuis Clash at the Castle en juin. Cependant, depuis lors, il a lutté dans des house shows, lors de la tournée européenne en août et une fois pour la Pro Wrestling NOAH à Destination 2024.

