AJ Smith-Shawver impressionne lors de son premier départ en MLB, marquant le rallye des Braves en retard pour une autre victoire

ATLANTA – La conversation dans un coin du club-house des Braves vendredi après-midi portait sur la propension de l’équipe à remporter des victoires. Ils venaient de balayer les Mets dans une série de trois matchs au cours desquels ils traînaient d’au moins trois points chaque soir, et de quatre points – deux fois – lors de la finale de la série de 10 manches de jeudi, une affaire trépidante qui s’est terminée avec les trois d’Ozzie Albies. courir sans faute et une victoire 13-10.

De l’autre côté de la pièce se trouvait la recrue de 20 ans AJ Smith-Shawver, dans son casier se préparant pour son premier départ dans les ligues majeures. Environ quatre heures plus tard, le phénomène texan avait admirablement joué contre les Nationals de Washington, montrant un équilibre au-delà de ses années et lançant plus habilement que n’importe qui avec un peu plus de trois ans d’expérience sur les monticules à n’importe quel niveau a probablement le droit de le faire.

Après que Smith-Shawver ait limité les Nationals à trois coups sûrs et deux buts sur balles avec deux retraits au bâton en 5 1/3 manches et ait été accusé de deux points non mérités, cette infraction des Braves qui ne dit jamais mourir s’est assurée qu’il n’était pas marqué pour une perte imméritée, effaçant un déficit de 2-1 avec une paire de points en huitième manche pour leur donner une victoire 3-2 à Truist Park, leur sixième victoire consécutive et leur cinquième victoire consécutive à domicile.

Une foule à guichets fermés de 40 297 personnes a ovationné Smith-Shawver lorsqu’il est sorti du terrain lors de la sixième manche.

« J’essayais de retenir un sourire », a déclaré le droitier, qui n’a commencé à lancer qu’après sa première année au lycée et n’a fait que 28 départs dans les ligues mineures (quatre au-dessus du simple A) avant d’être appelé dans les majors en dernier. semaine. « C’est vraiment cool d’avoir des fans qui sont vraiment dans le jeu et qui vous soutiennent vraiment. »

Il a fait ses débuts avec 2 1/3 manches sans but et sans coup sûr lors d’une apparition en relève dimanche à Arizona, mais c’était une toute autre chose, s’échauffant devant une foule à guichets fermés et commençant un match de la ligue majeure. Ses parents, Jason et Laurie, étaient dans les gradins et ont dit qu’ils étaient plus nerveux que leur fils, et ils ne pouvaient pas croire à quel point il semblait toujours calme.

« C’est génial de voir leurs visages s’illuminer », a déclaré Smith-Shawver, qui a obtenu son diplôme d’études secondaires il y a deux ans à Colleyville, au Texas. Vendredi, il est devenu le plus jeune partant des Braves depuis Julio Téhéran en 2011 et le deuxième plus jeune des majors cette saison.

« Je veux dire, on dirait qu’ils apprécient presque autant ou même plus que moi. C’est vraiment cool de les voir s’illuminer à chaque fois que je leur parle.

Qu’il ait pu tenir le coup émotionnellement tout au long de ses débuts et quand il est sorti du terrain pour cette ovation était quelque chose, mais peut-être encore plus impressionnant était la façon dont Smith-Shawver l’a dit dans une interview d’après-match sans s’étrangler : « La famille, la santé et tout est en quelque sorte la chose la plus importante. C’est évidemment très important pour moi, et je pense que si je fais les bonnes choses ici, tout s’arrange tout seul. »

Ovation debout pour @aj_smithshawver 👏 Gros efforts de la part du @Braves débutant. pic.twitter.com/yp6Z4YQnPA — Bally Sports : Braves (@BravesOnBally) 10 juin 2023

Bien qu’il ne l’ait pas montré, Smith-Shawver a déclaré qu’il y avait beaucoup d’émotion sous son extérieur cool sur le monticule.

« Je ne pense pas que le sentiment que j’ai eu là-bas aujourd’hui était normal par rapport à n’importe où où j’ai lancé dans les mineures, vraiment », a-t-il déclaré. «Mais je pense que j’ai commencé à m’installer probablement vers la deuxième manche. Je pense que ça s’est amélioré tout au long du match.

Il a dit qu’avant le premier lancer, « J’ai juste essayé de tout absorber, dans le moment, juste en quelque sorte regarder autour de moi, comme, ‘Wow, nous sommes là. Alors, il est temps de se préparer et de partir.

Sa balle rapide a culminé à 95,8 mph, 2-3 mph en dessous de ce qu’il a lancé chez les mineurs et dimanche en Arizona. Le manager Brian Snitker a déclaré que c’était compréhensible, qu’il avait juste besoin de se détendre et que «c’est là-dedans. Je ne sais pas s’il lui fait confiance en ce moment.

Smith-Shawver l’a reconnu: «Je veux dire, j’essaie juste de le remplir (coups lancés). Si je ne le remplis pas, nous n’avons aucune chance de gagner, si je ne fais que marcher les frappeurs. Je pense donc que l’objectif principal ce soir était simplement d’essayer de devancer les frappeurs.

Toutes les parties ont convenu qu’il s’agissait d’un premier démarrage tout à fait encourageant.

« A 20 ans, je ne peux pas imaginer faire ça – je n’étais même pas près de ça à 20 ans », a déclaré le receveur Sean Murphy, dont le premier simple en huitième a commencé la manche de deux points des Braves. Le rallye s’est poursuivi avec un simple d’Eddie Rosario et une erreur sur le jeu pour faire avancer les deux coureurs, avant un retrait de Marcell Ozuna et un simple RBI à deux retraits d’Orlando Arcia, qui a été l’un des frappeurs d’embrayage les plus compétents des Braves.

Cela a permis aux Braves de remporter leur cinquième victoire consécutive par derrière, leur plus longue séquence depuis un match de six joueurs en 2019. Ils ont atteint un sommet de la saison de 15 matchs sur 0,500 (39-24) et ont élargi leur avance à 4 1/2 matchs contre les Marlins, deuxièmes dans l’Est de la Terre-Neuve. Les Phillies ont huit matchs de retard, et les Mets en dérapage sont maintenant à 9 matchs et demi de la tête et à seulement quatre matchs d’avance sur les championnats nationaux de dernière place.

Les Braves ont tenté de combler deux trous dans leur rotation pendant une grande partie de la saison avec Max Fried et Kyle Wright sur la liste des blessés de 60 jours, mais la récente amélioration de la recrue Jared Shuster a pris soin d’une place, et Smith-Shawver a montré vendredi qu’il soit prêt à remplir l’autre.

En 7 manches 2/3 au cours de ses deux premiers matchs de la MLB, il a accordé trois coups sûrs, deux points non mérités et trois buts sur balles avec cinq retraits au bâton.

« J’ai eu deux sorties », a déclaré Smith-Shawver. « Je pense qu’il y a beaucoup de choses sur lesquelles s’appuyer, je pense qu’il y a beaucoup de choses que je peux encore faire mieux. Mais c’est vraiment bien d’avoir ceux sous la ceinture et de voir sur quoi je dois travailler maintenant et continuer à m’améliorer, jour après jour. Nous avons de très bons outils (pour aider les jeunes lanceurs). Et Murphy a appelé un très bon match ce soir, ce qui m’a en quelque sorte aidé à m’installer. Avoir ce gars derrière le plat vous donne beaucoup de confiance. Et (le receveur Travis) d’Arnaud aussi. C’est juste un groupe vraiment cool.

On a demandé à Murphy à quel point il était inhabituel pour un joueur si jeune d’être si calme, en particulier avec une expérience de lanceur aussi limitée.

« C’est spécial quand vous dites qu’il a 20 ans, repêché en 2021 », a déclaré Murphy. « C ‘est impressionnant. Même sa première apparition en Arizona, il avait tout de suite l’air d’être à sa place, et ce soir il l’a prouvé. … Pour sa première titularisation, il a été formidable. Il a travaillé jusqu’au sixième – c’était plus que ce que nous aurions pu demander. Il y a donc beaucoup à construire là-dessus. Il a lancé suffisamment de frappes et il lui manquait des barils. Bon à voir. »

Snitker a noté que les quatre premiers frappeurs des Nationals ont ouvert le match avec des pop-ups, dont deux sont tombés en simple. Le seul autre coup sûr de Smith-Shawver était un simple sur le terrain en quatrième. Les Nationals ont obtenu une course non méritée dans le premier après l’erreur de lancer de Murphy sur une base volée, et une autre dans le sixième après une erreur d’Arcia et un double releveur Collin McHugh immédiatement après que Smith-Shawver a quitté le match.

« Il a eu quelques fois où il a semblé qu’il était enfermé, et il s’est détraqué », a déclaré Snitker. «Mais vous savez quoi, il est entré dans la sixième manche. C’était énorme pour nous aujourd’hui après (la victoire de jeudi en 10 manches contre les Mets, avec six manches de releveurs). Je pensais qu’il se comportait vraiment bien. Il fait du bon travail pour garder les choses ensemble.

Smith-Shawver a lancé 49 frappes en 86 lancers – ce qui correspond aux totaux les plus élevés de la saison qu’il avait lors de ses deux derniers départs en ligue mineure – et a obtenu 37 swings, dont six swing-and-miss. Quatre des bouffées et 13 balançoires sont venues contre son curseur, tandis qu’il a obtenu un swing (une bouffée) avec sa balle courbe et 23 balançoires et une bouffée sur des balles rapides.

« Il va devoir s’affiner, il va devoir être plus constant dans la zone et mieux frapper avec ses lancers secondaires », a déclaré Snitker. « Tout ça, comme le font beaucoup de jeunes. Il apprend sur le tas ici.

Smith-Shawver a déclaré que son moment de grande ligue « ça y est » est en fait survenu à la fin de sa sortie, lorsque Snitker est venu le remplacer.

« Une fois que Snit est arrivé et attrape le ballon, c’est comme, ‘OK, wow, on y va. Nous avons fait le travail, nous avons donné une chance de rester dans le jeu de balle », a-t-il déclaré. « C’est là que ça se passe. »

(Photo de AJ Smith-Shawver : Kevin C. Cox / Getty Images)