AJ Pritchard se sépare de sa petite amie “dévastée” Abbie Quinnen après une horrible brûlure d’horreur

La star d’EX-Strictly, AJ Pritchard, a rompu avec sa petite amie au cœur brisé depuis quatre ans, Abbie Quinnen.

L’ancien couple a commencé à se fréquenter après leur rencontre alors qu’Abbie était danseuse lors de sa tournée.

AJ Pritchard a rompu avec sa petite amie Abbie Quinnen[/caption]

La magnifique Abbie tournait un clip pour TikTok qui a terriblement mal tourné[/caption]

Abbie avec AJ et son frère star de Love Island, Curtis Pritchard[/caption]

AJ, 27 ans, serait tombé amoureux de la beauté blonde Abbie au “moment où il l’a vue” et est presque inséparable depuis.

Mais la star de Celebrity SAS a mis fin à leur romance – laissant Abbie dévastée.

Une source a déclaré au Sun: “Il a mis fin à leur relation la semaine dernière. Elle est dévastée.

Leur séparation sera un choc pour les fans après avoir révélé leur intention de se marier à l’avenir après s’être rapprochés du verrouillage.

Leur lien a ensuite été encore renforcé après l’accident de la boule de feu TikTok d’Abbie.

La cascade sur les réseaux sociaux a mal tourné et a laissé le jeune homme de 25 ans avec des brûlures au troisième degré et nécessitant des greffes de peau traumatisantes.

AJ est devenu le soignant à plein temps d’Abbie, sa mère prenant la relève quand il était au travail.

Elle a des cicatrices sur son épaule et son bras ainsi qu’une mèche de cheveux et une partie de son oreille.





S’adressant au Sun à propos de sa relation avec AJ, Abbie a déclaré qu’elle trouverait souvent AJ “pleurant hystériquement de culpabilité et d’impuissance” à la suite de son accident.

Abbie a déclaré: “Cela a définitivement affecté notre relation, mais je pense surtout pour le mieux car cela m’a montré à quel point il se souciait de moi et m’aimait.

“Il a été à mes côtés à chaque étape du processus et même maintenant, il vient à chaque rendez-vous laser, micro-aiguilletage ou PRP avec moi, ce dont je suis très reconnaissant ! Il est toujours là, me tenant la main.

Elle a ajouté: “Il me rassure constamment et me dit que nous sommes ensemble pour toujours.

« Je ne peux pas le remercier assez. Il a été incroyable.

« Il m’aide à m’hydrater au quotidien, il lave mes compresses en silicone, utilisées pour réduire les cicatrices. Je suis si reconnaissant.”

Abbie dit qu’AJ “pleurerait hystériquement de culpabilité” après son accident[/caption]

La beauté blonde a été dévastée par la scission[/caption]