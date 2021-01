AJ Pritchard a laissé entendre qu’il pourrait y avoir des cloches de mariage après le verrouillage alors qu’il se rapprochait de sa petite amie Abbie Quinnen.

L’ancien professionnel de Strictly Come Dancing, âgé de 26 ans, qui a récemment joué dans I’m A Celebrity, estime que le verrouillage de la pandémie de coronavirus l’a vu nouer un lien indestructible avec sa collègue danseuse Abbie.

Le couple est ensemble depuis deux ans et partage une maison à Londres et AJ a comparé leur avenir possible à deux des plus grandes séries de Netflix.

S’adressant à The Sun, AJ a déclaré: « Vous savez quand vous voyez une série comme Sous le pont ou Selling Sunset et qu’il y a un mariage? Nous aimons toujours parler de mariages. »







(Image: AJ Pritchard / Instagram)



Les émissions de télévision dans lesquelles des maisons sont relookées ou remodelées sont également sur leur liste de surveillance, AJ disant qu’ils n’arrêtent pas de dire: «Dans notre future maison, nous ferons cela».

Parlant du fondement de leur relation, AJ a déclaré: « Nous étions les meilleurs amis avant … et je pense que cela nous rappelle vraiment que nous aimons passer du temps ensemble. »

Il a dit qu’être forcé d’être ensemble en raison du verrouillage a été « génial ».

Il a ajouté qu’il n’y avait eu « aucun inconvénient » et « aucun argument ».

AJ a critiqué les couples qui ont « plus un truc sur les médias sociaux » et a déclaré que lui et Abbie étaient « vraiment heureux ensemble ».







(Image: Instagram)



Bien que les plans de mariage en soient peut-être à leurs débuts, un problème plus pressant pour le couple est de voir s’ils peuvent encourager le frère d’AJ, Curtis, à quitter la chambre d’amis.

AJ a déclaré que le verrouillage les avait amenés à repenser leur statut de vie et qu’ils devaient trouver un nouveau logement «le plus tôt possible».

Curtis a déclaré qu’il avait abandonné ses amis de Love Island après avoir décroché un rôle dans l’émission de télé-réalité Celebs Go Dating.

Le danseur professionnel de 24 ans était relativement proche de ses anciennes co-stars lorsqu’il est sorti avec la beauté irlandaise Maura Higgins, 30 ans, pendant sept mois après leur rencontre sur la série ITV2 en 2019.

Depuis leur séparation en mars dernier, il semble que Curtis ait décidé de garder sa vie plus privée car il a révélé qu’il n’avait vu ni parlé à aucun de ses anciens amis depuis que lui et Maura se sont séparés.

Il est apparu sur Steph’s Packed Lunch, où l’hôte de remplacement, Strictly gagnant Bill Bailey, lui a demandé s’il parlait toujours à ses co-stars.

Curtis a répondu: « Je ne l’ai pas fait, non. Je vais juste vous dire franchement, je n’ai vraiment pas à être juste.

« Depuis tout ce qui s’est passé comme des verrouillages et ceci et cela, je me suis concentré sur moi-même et je l’ai fait. »

AJ a interrompu la conversation et a plaisanté: « Est-ce parce que vous vous êtes débarrassé de ceux de Love Island et que vous êtes maintenant passé à des amis de Celebs Go Dating?

« Vous avez un tout nouveau groupe WhatsApp qui est passé de l’un à l’autre maintenant! »

