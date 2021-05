AJ Pritchard a admis le moment où la petite amie Abbie Quinnen a pris feu alors qu’elle «criait» que son nom le «hanterait» pour toujours.

La star de la télévision a vu Abbie engloutie par les flammes lorsqu’un défi TikTok qu’il leur a fait tenter a horriblement mal.

6 AJ Pritchard « hanté » par les cris de sa petite amie Abbie Quinnen alors qu’elle pensait qu’elle mourrait dans un accident de boule de feu

Abbie a rappelé: «AJ voulait relever ce défi.

« (Le feu) s’est allumé aussitôt, et a traversé la pièce et a attrapé mes cheveux.

«Quand j’étais en feu, je pensais juste, ‘comment puis-je survivre, comment puis-je me sortir de cette situation?’

« Je n’ai pas ressenti de douleur je pense parce que j’étais en état de choc. »

6 Brave Abbie se remet à la maison après avoir enlevé ses bandages

6 La peau de la star a miraculeusement guéri mais elle reçoit un traitement au laser toutes les deux semaines

S’adressant à Lorraine Kelly, AJ a admis qu’il ne s’était pas remis de l’accident.

Il a dit: « Vous avez roulé sur le sol, vous criiez mon nom. C’est un point qui me hantera pour toujours.

S’étouffant, il a ajouté: «Quelques jours plus tard, à l’hôpital, je me suis levé du fauteuil roulant, en étant vous-même et en pouvant vous serrer dans mes bras, parce que je n’avais pas le droit d’aller à l’hôpital.

« Le plus dur était de se sentir impuissant. Quand quelqu’un est un maniaque du contrôle et que vous ne pouvez rien faire. »

Abbie avait filmé une vidéo «life hack» avec son partenaire AJ pour son million d’abonnés Instagram montrant comment couper une bouteille en verre en deux pour l’utiliser comme vase.

6 La peau rouge et brute d’Abbie s’est rétablie depuis Crédits: Eroteme

6 AJ et Abbie à l’occasion de l’anniversaire de deux ans le mois dernier Crédit: Instagram

L’astuce risquée consiste à tremper une corde dans un produit chimique inflammable, à l’enrouler autour de la bouteille et à y allumer une flamme.

La tentative du couple a déclenché une boule de feu qui a englouti Abbie qui se penchait sur un plan de travail. La bouteille a explosé et ses cheveux et ses vêtements ont pris feu.

À la suite de l’accident, Abbie a depuis effectué 20 visites à l’hôpital, a eu besoin de trois greffes de peau et elle a été forcée de porter un gilet de compression pendant deux ans.

La greffe de peau a fonctionné et la peau d’Abbie semble avoir récupéré, mais elle reçoit un traitement au laser toutes les six semaines.

6 Le danseur ne peut pas bronzer pendant deux ans

Et avec les médecins qui l’encouragent à rester à l’abri du soleil pendant DEUX ans, elle doit maintenant porter des hauts et des chapeaux à col haut, ce qui s’avère dévastateur pour la danseuse qui admet qu’une grande partie de son attention a été mise sur son apparence et sa silhouette enviable.

Abbie ajoute: «Je ne peux pas m’habiller pour montrer ma silhouette maintenant; Je dois m’habiller pour me cacher et me protéger. Je ne sors pas sans crème solaire à haut facteur dans le fond de teint et beaucoup de maquillage pour couvrir les rougeurs sur mon visage.

«Je dois boire beaucoup d’eau et manger beaucoup de protéines pour aider ma peau à récupérer. AJ me cuisine une version du poulet de Nando avec du fromage halloumi, que je mange trois ou quatre fois par semaine.

«Et je bois de l’eau tout le temps parce que la peau brûlée est complètement déshydratée. Les médecins sont très satisfaits de la façon dont ma peau guérit.