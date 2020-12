AJ Pritchard et sa petite amie Abbie Quinnen semblaient faire fi des règles du coronavirus.

Je suis une célébrité … Get Me Out Of Here, 26 ans, et son amour, 23 ans, ont apprécié la compagnie de son cousin et de ses copains à Jako London, dans High Street Kensington.

Plus tard, on dit que le groupe a été aperçu arrivant séparément vers 23 heures dans un appartement où vit le cousin d’AJ.

On prétend que l’ancien professionnel de Strictly Come Dancing et son autre moitié ont été vus partir se tenant la main vers 1h du matin.

Londres a été soumise aux mesures strictes du Tier 2.







Au niveau 2, les personnes n’ont pas été autorisées à se mêler à d’autres ménages à l’intérieur.

L’exception à la règle inclut les bulles de soutien qui peuvent se former, par exemple si vous êtes le seul dans un ménage.







Des groupes de six personnes maximum peuvent se réunir à l’extérieur dans le cadre des restrictions de niveau 2.

Le Mirror a contacté les représentants d’AJ Pritchard pour de plus amples commentaires.









Abbey était magnifique dans une robe en cuir qui était cintrée à la taille pour tirer le meilleur parti de sa silhouette.

La bombe dorée déambulait dans les rues avec des talons à lanières gratte-ciel.









AJ n’a pas laissé tomber sa petite amie sur les enjeux de style.

Sa tenue était élégante, composée d’un pantalon noir et d’une chemise blanche qu’il portait ouverte et sans cravate.









AJ est retourné dans les bras de sa petite amie Abbey après avoir été absent pendant plus de trois semaines.

L’ancienne star de Strictly a concouru sur I’m A Celebrity … Get Me Out Of Here au Pays de Galles humide.









Il est venu à la sixième place lors de la compétition.

Pendant son séjour au château, il a semblé entrer en conflit avec la légende d’EastEnders Shane Richie.









Surtout quand Shane et AJ ont ramé le premier, ne faisant pas toujours sa juste part des corvées.

Cependant, ils ont réglé leur score d’une manière inattendue – AJ a offert à Shane une leçon de danse en tête-à-tête.

Shane a déclaré: « Je ne comprends pas. Je n’ai pas vu ce qu’ils pensaient avoir vu. AJ et moi, nous avons fait un essai ensemble et quand j’étais chef du camp et qu’il voulait en faire un autre, j’ai dit: « AJ mon pote, tu veux le faire? Tu seras brillant là-bas. »

«J’avais l’habitude de lui parler de ‘je serais si fier de toi’, parce que j’ai deux garçons. Je me souviens avoir dit ‘je serais fier de t’avoir comme fils’. »