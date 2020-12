Je suis une célébrité … Sortez-moi d’ici! La star AJ Pritchard a révélé que les camarades de camp dormaient sous des lampes chauffantes pendant leur séjour au château de Gwrych.

L’ancienne star de Strictly Come Dancing, âgée de 26 ans – qui était l’une des 12 stars à se rendre au nord du Pays de Galles cette année – a expliqué que les célébrités pouvaient dormir sous des lampes chauffantes pendant quelques heures chaque nuit.

Cependant, le danseur professionnel a suggéré que le retrait des lampes chauffantes aurait en fait entraîné beaucoup plus d ‘«excitation» à l’écran.

Cela vient après qu’un représentant de Gwrych Castle a expliqué qu’il n’y avait pas de chauffage central, après que les fans aient supposé que les célébrités recevaient un peu d’aide.

« Il faisait froid. J’avais toujours mes caleçons longs mais, oui, un ou deux jours vous porteriez, par exemple, caleçons longs, pantalons, haut … » expliqua AJ.

Cependant, il a également révélé qu’une nuit, il avait fini par dormir nu parce qu’il avait eu une bouffée de chaleur.

«Tu as dormi nu une nuit, n’est-ce pas? Curtis interrogea.

AJ a poursuivi: « OK, nous avions des lampes chauffantes au-dessus et vous ne pouviez probablement pas voir sur la caméra.







« Ainsi, les lampes chauffantes s’allumeraient peut-être vers 2 heures du matin et vers 5 heures du matin pour que la chaleur se fasse sentir dans les zones de repos. »

« Alors un soir, je me suis couché en pensant: » Oh mon Dieu, je vais être absolument glacial « , alors j’ai mis un million de couches et j’ai eu une bouffée de chaleur à 4 ou 5 heures du matin. »

Curtis sembla un peu surpris par la révélation, ajoutant: « Vous aviez des lampes chauffantes dans un, aussi vieux que soit ce château, vous aviez des lampes chauffantes? Qu’est-ce que c’est? »

AJ a dit à son frère qu’il ne pensait pas que les lampes chauffantes étaient réellement nécessaires, et sans elles, le camp aurait été plus «excitant».

« Non, je ne pense pas qu’ils auraient dû mettre les lampes chauffantes là-dedans.

« Je pense que vous en auriez eu beaucoup plus … Je ne veux pas parler de drame, mais beaucoup plus d’excitation du fait que vous auriez eu du mal », a déclaré AJ.







La nouvelle survient une semaine après que les patrons du château ont révélé qu’il n’y avait en fait pas de chauffage central dans le château glacial.

Gwrych Castle Preservation Trust, qui gère le domaine, a déclaré à North Wales Live qu’il n’y avait certainement pas de commodités dans le château effrayant.

« Il n’y a pas de chauffage central au château. Il n’y a ni électricité ni eau courante », a déclaré un représentant à la publication.

Mis à part les lampes chauffantes, les célébrités de cette année n’avaient que la chaleur d’un foyer et de nombreuses couches telles qu’elles apparaissaient dans la série.

