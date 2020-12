La star de I’m A Celebrity, AJ Pritchard, s’est fait prendre sur le PDA alors qu’elle était dans un supermarché avec sa petite amie Abbie Quinnen.

La paire aimée a été vue en train de se bécoter devant une station-service locale pendant qu’elle sortait pour faire le plein de collations pour une nuit romantique.

Le couple s’est réuni après que l’ancien professionnel de Strictly Come Dancing, 26 ans, ait été élu hors du château mercredi, aux côtés du champion olympique Sir Mo Farah.

Abbie a accueilli son beau chez lui avec une métamorphose surprise de leur appartement plus tôt cette semaine qu’elle avait décoré de manière impressionnante avec des ballons en forme de château et les créatures qu’il affrontait dans le château I’m A Celeb.









Lors de sa deuxième nuit à la maison, le couple a apprécié la compagnie de l’autre pour une nuit romantique.

Ils pouvaient à peine se tenir la main pendant qu’ils prenaient des collations, y compris plusieurs pots de glace Ben & Jerry’s et des desserts Gu.

AJ et Abbie, 23 ans, se sont même arrêtés pour un baiser à l’extérieur du magasin avant de sauter dans une voiture noire.

La bombe blonde Abbie était superbe lors de leur course dans une mini robe en cuir marron chic, prouvant qu’elle n’a pas besoin de fantaisie pour aller s’habiller à neuf.

Elle a associé la robe à un manteau en velours bleu marine et des bottes noires à talons hauts.















AJ a opté pour une paire de bottes à lacets marron, un jean moucheté de peinture et une chemise grise, qu’il a associée à un manteau bleu foncé.

Profitant de ne plus suivre un régime à base de riz et de haricots, ils ont également acheté du chocolat Lindt, des bonbons Percy Pig et des chips.

Abbie avait soutenu vocalement son petit ami tout au long de son séjour au château et avait l’air ravie d’être réunie avec lui.

















La danseuse Abbie a même révélé au Mirror qu’AJ avait été plus romantique que d’habitude alors qu’il était loin d’elle dans le château de I’m A Celeb Welsh.

«Il m’a envoyé des cadeaux», nous a-t-elle dit avant que la star ne soit élue.

«Il les a tous arrangés avant d’entrer. L’un était un séjour au spa chic d’Oxfordshire, Soho Farmhouse.

«J’ai aussi eu des fleurs et une bougie. C’est tellement romantique. Je suis très impressionné car il n’a jamais été aussi romantique auparavant.