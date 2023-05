AJ Odudu QUITS Marié au premier regard après avoir décroché un nouveau poste de présentateur de Big Brother

AJ ODUDU a confirmé qu’elle n’animera PAS la prochaine série de Married At First Sight après avoir décroché son nouveau travail de Big Brother.

La favorite de la télévision, 35 ans, a déclaré qu’elle était dégoûtée de ne pas revenir à l’émission dérivée de l’E4 MAFS UK: Afters, après avoir animé l’émission depuis sa première diffusion en 2021.

Rex

Getty

AJ a actuellement les mains pleines avec la nouvelle émission de Channel 4 The Greatest Auction et présentera le retour de l’émission emblématique Big Brother lorsqu’elle reviendra sur ITV plus tard cette année.

Lorsqu’on lui a demandé si elle hébergeait MAFS cette année, AJ a dit en exclusivité à The Sun aux BAFTA : « Je ne peux pas le faire cette année – j’en suis tellement triste. J’adore Marié au premier regard.

« J’adorerais l’animer à nouveau, je suis obsédé par cette émission mais je ne sais pas quand cela arrivera. »

Elle a ajouté: « Tout le monde a été si élogieux à propos de Big Brother – je l’apprécie juste. »

La dernière version de Big Brother devrait commencer à l’automne 2023 et sera co-présentée par AJ et Will Best, tandis que MAFS démarre généralement en août, avec une tranche plus longue de 36 épisodes cette année.

Le mois dernier, AJ a rompu son silence après avoir été nommé nouvel hôte.

Elle a dit: «Ce n’est pas un exercice! Je suis plus qu’excité de pouvoir enfin dire ça, j’héberge Big Brother !

«Je ne pourrais pas être plus extatique de présenter un spectacle aussi emblématique et de le faire aux côtés de mon incroyable ami Will Best est la cerise sur le gâteau. Préparez-vous à être obsédé !

« Big Brother House, je viens te chercher ! »

AJ s’associera au présentateur de T4 Will, qui a précédemment animé l’émission de talents Dance Dance Dance aux côtés d’Alesha Dixon.

Le Sun a révélé pour la première fois comment AJ finalisait les termes de son accord avec ITV en novembre.

Elle a été choisie parmi une légion de stars pour animer l’émission et a battu la concurrence de présentateurs tels qu’Alison Hammond, Emily Atack et Vick Hope.

Rex