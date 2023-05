AJ Odudu est parti en sanglotant sur l’invité de la nouvelle émission de Channel 4 The Greatest Auction

AJ Odudu a admis qu’elle s’était laissée sangloter par un invité de sa toute nouvelle série Channel 4, The Greatest Auction.

La présentatrice de télévision populaire, âgée de 35 ans, a admis qu’elle avait été laissée en larmes après avoir passé du temps avec l’une des stars de l’émission.

AJ Odudu a parlé de sa nouvelle émission sur Channel 4

La star a admis que certains des invités l'ont laissée sangloter

Dans la toute nouvelle émission de Channel 4, AJ invite une série de millionnaires, de collectionneurs privés et de grands marchands à s’affronter afin d’obtenir les meilleurs objets possibles dans The Greatest Auction.

Pour beaucoup de vendeurs, il sera difficile de se séparer de leurs objets précieux mais une fois pour toutes, leur véritable valeur sera enfin découverte.

L’hôte de Big Brother, AJ, tiendra un tribunal sur les procédures et découvrira les histoires vraies derrière certains des articles uniques incroyablement uniques.

Un invité en particulier a volé le cœur d’AJ alors qu’il luttait pour se séparer de ses objets de collection – AJ proposant même de lui payer l’argent elle-même afin qu’il puisse le garder.

Parlant du moment, la star de Strictly a révélé qu’elle était en larmes alors que l’invité était attristé de devoir se séparer des souvenirs de Buzzcocks.

AJ a déclaré: «Il y avait un homme avec une collection Buzzcocks qui était tout simplement incroyable.

« Plus je lui parlais de cette collection de souvenirs d’albums, d’affiches, de badges, de billets, plus je me demandais pourquoi il les vendait.

« Je voulais toujours lui dire qu’il n’avait pas besoin de le faire et que je lui donnerais l’argent, mais je pense que pour lui, il voulait vraiment lâcher prise.

« Il voulait le voir entre les mains de quelqu’un d’autre qui appréciait cette collection. Il a dit que s’il le laissait à ses enfants, ils finiraient par le vendre cinq centimes au vide-grenier, alors il devait le lâcher avant que ce jour n’arrive.

La star a poursuivi: « Il était tellement ému à ce sujet. Et je me souviens avoir pensé, ‘Oh, mon Dieu, je suis assis avec cet homme en train de pleurer’, et maintenant nous pleurons tous les deux, sur les souvenirs de Buzzcocks.

« Wow, c’était un jour que je ne pensais pas voir un jour. »

Un autre objet étrange qui a laissé des larmes à AJ a été lorsque l’invité Isaac a apporté des ossements humains.

Révélant que l’article avait de nombreux liens personnels avec ses proches, y compris sa défunte mère, AJ a ajouté: « J’ai découvert qu’une minute, je riais avec lui de la raison pour laquelle il avait un squelette humain, et la minute suivante, je pleurais car il y a tant d’attachement à ces objets et tant d’histoires à l’intérieur.

La star a également avoué que si des centaines de milliers de livres sont remises au cours de la série, certaines personnes repartent sans rien du tout.

Le natif de Blackburn a déclaré: « Je peux être assis à côté d’une personne amoureuse d’un objet, mais dans cette pièce, ce jour-là, personne ne l’aime assez pour se séparer d’autant d’argent. »

Exprimant sa joie d’avoir été choisie pour animer l’émission, elle a ajouté: « Ces personnes ont les histoires les plus incroyables et beaucoup d’entre elles sont des personnages fascinants.

« Tout au long de la série, vous comprenez vraiment pourquoi les gens viennent développer ces attachements aux possessions, et cela vous fait réfléchir à votre propre style d’attachement, et à ce que vous vendriez et à quoi vous vous sépareriez – c’est vraiment incroyable. »

Le spectacle se déroule dans une maison de vente aux enchères construite sur mesure

AJ a admis qu'elle aimait faire partie du programme

La plus grande vente aux enchères est diffusée les mardis à 20h sur Channel 4 à partir du 9 mai 2023.