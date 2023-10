Les fans de BIG Brother sont devenus fous devant la tenue catsuit transparente d’AJ Odudu.

La présentatrice a stupéfié les téléspectateurs en ouvrant l’émission d’expulsion en direct de vendredi avec Will Best.

Les fans de Big Brother sont devenus fous à cause de la tenue catsuit transparente d’AJ Odudu[/caption]

La pièce rouge moulante brillait devant la caméra alors que les lumières du studio éclairaient le présentateur.[/caption]

Un autre colocataire recevra son ordre de marche du couple ce soir.

Malgré le mauvais temps, AJ a tout mis en œuvre et a enfilé une superbe combinaison.

Cela montrait le physique incroyable d’AJ alors que les fans de Big Brother inondaient les réseaux sociaux de compliments.

Un téléspectateur a déclaré : « AJ le possède absolument ! Peu de gens peuvent emporter une suite pour chat, mais elle est en train de la détruire ! »

Un deuxième a écrit : « AJ est superbe dans toutes les couleurs et tenues qu’elle porte. »

« AJ n’est-il pas absolument magnifique ? Je pense que j’ai un peu le béguin pour une fille », a déclaré un troisième.

Tandis qu’un quatrième a commenté : « Une fois de plus, AJ et Will sont des VISIONS DE BEAUTÉ ET DE STYLE. »

Will avait également l’air du rôle, impressionnant les téléspectateurs avec son costume noir pour l’émission en direct.

Big Brother continue sur ITV2 et ITVX.

La tenue montrait le physique incroyable d’AJ alors que les fans de Big Brother inondaient les réseaux sociaux de compliments.[/caption]