AJ McCarron est de retour avec les Bengals : pourquoi il est parfaitement logique pour ce moment unique

CINCINNATI — Lorsque la conversation se tourne vers les quarts-arrières suppléants mémorables des Bengals lors de matchs très médiatisés à Cincinnati, il ne faut pas longtemps pour que la liste parvienne à AJ McCarron.

Sa passe de touché de 25 verges à AJ Green contre les Steelers lors des séries éliminatoires de 2015 était à une minute et 50 secondes d’être considérée comme l’une des plus emblématiques de l’histoire de la franchise. McCarron a presque brisé la sécheresse de victoires de la franchise en séries éliminatoires de manière spectaculaire, complétant une ascension improbable en tant que choix de cinquième ronde en Alabama.

McCarron n’a commencé que cinq matchs au cours de sa carrière dans la NFL, mais a servi de remplaçant pour les Raiders, les Texans et les Falcons après avoir quitté les Bengals.

L’année dernière, il a choisi de jouer dans la XFL avec les Battlehawks de St. Louis afin que ses fils – en particulier son aîné Tripp, âgé de 7 ans – puissent le voir jouer au football en personne.

Sa réaction lors d’une interview alors qu’ils couraient vers lui après une victoire de retour lors de ses débuts en XFL est devenue virale alors que les émotions de McCarron le frappaient.

Il s’avère que son nom qui m’est venu à l’esprit cette semaine n’était pas seulement destiné aux fans qui se souvenaient de 2015. Le service du personnel des Bengals l’a également contacté et l’a évoqué. McCarron est venu à Cincinnati pour un essai et les Bengals l’ont inscrit dans l’équipe d’entraînement samedi.

Il a lancé 24 passes de touché contre six interceptions en neuf matchs avec St. Louis la saison dernière.

McCarron représente le remède idéal à la situation unique des Bengals. À aucun moment, le joueur de 33 ans originaire de Mobile, en Alabama, où il traîne et s’entraîne, joue le rôle d’entraîneur de flag-football pour ses fils depuis la fin de la saison XFL. Il est triple champion national et s’est présenté avec confiance sous les projecteurs les plus brillants imaginables il y a huit ans à Cincinnati. Il a été là et l’a fait, mettant en valeur chaque élément intangible tout au long du processus.

Il a parcouru la NFL et ne sera pas surpris par tout ce qu’il verra. Malgré toutes les raisons pour lesquelles les Bengals ont investi dans Jake Browning comme remplaçant, il n’avait jamais lancé de passe de saison régulière au début de cette saison. Si Joe Burrow ne peut pas y aller lundi soir en raison de sa blessure au mollet, McCarron serait une police d’assurance fiable. Il a eu un solide parcours de football il y a quelques mois à peine et a une confiance en soi et a quelque chose à prouver.

ALLER PLUS LOIN Dehner Jr. : Si « le moment est le meilleur » pour Joe Burrow, les Bengals doivent le lui donner

À tout le moins, il serait une quantité connue attendant dans les ailes de l’équipe d’entraînement.

J’ai parlé avec McCarron vendredi de son parcours vers la XFL avec la famille, de ce que signifierait un retour à Cincinnati, ainsi que des facteurs les plus importants pour Browning s’il se retrouve sous les projecteurs de lundi.

Voici quelques faits saillants qui soulignent son adaptation parfaite à la situation incertaine des Bengals.



Contrairement à de nombreux quarts-arrière suppléants de la NFL, AJ McCarron a récemment joué avec les Battlehawks de St. Louis de la XFL. (Thomas Shea / USA aujourd’hui)

Expliquez comment votre parcours vers la XFL s’est produit et pourquoi vous l’avez fait.

Pour moi, ça revenait de l’ACL en 21. J’ai reçu des appels, j’ai eu des séances d’entraînement et quelques opportunités de faire partie de l’équipe d’entraînement, et c’est ce que cela a semblé pendant un petit moment avec quelques équipes. « Hé, tu vas être notre gars de l’équipe d’entraînement et ensuite éventuellement travailler au poste de remplaçant. » Mais pour moi, c’était d’être loin de ma famille et surtout des garçons pendant leurs activités sportives à cette époque. Ce n’était tout simplement pas la bonne solution pour moi et notre famille. Je suis rentré à la maison un jour entre deux voyages et mon fils aîné regardait YouTube et m’a dit : « Papa, je veux te voir jouer au football à nouveau. L’entraîneur des Battlehawks, Anthony Becht, m’appelait depuis un moment et je l’ai contacté et lui ai dit, vous savez quoi, je vais faire ce truc. Moi et (coordinateur offensif) Bruce Gradkowski avons commencé à parler beaucoup et à mettre en place notre attaque. Je connaissais Bruce depuis toutes les années où nous jouions Pitt. Nous venons d’avoir cette connexion. J’ai vraiment décollé avec l’offensive et en quelque sorte en donnant notre propre vision des choses. C’était le même genre de choses que nous avons appris à Cincinnati et lui à Pittsburgh. C’est toujours le même jargon et tout. C’était juste une bonne affaire et un match pour nous. C’était quelque chose de spécial pour moi et j’ai pu sortir et jouer devant une grande ville et une foule formidable à Saint-Louis. Et les garçons ont pu en faire l’expérience. C’était juste un bon moment pour notre famille.

Les Bengals sont actuellement dans une impasse. Un retour vous intéresserait-il ?

J’aimerais bien. Je ne peux pas vous dire combien de fois notre famille en a parlé, du simple fait de retourner à Cincinnati et à quel point ce serait génial d’y terminer ma carrière ou de prendre sa retraite au Bengale. J’ai adoré notre séjour à Cincinnati. Ces quatre années ont été incroyables. Mais tu ne sais jamais. J’adorerais certainement un appel et une chance d’y retourner, c’est sûr.

La ville vous aime toujours, les Bengals étaient à une minute et demie d’AJ à AJ (Green)…

Phew.

… devenant un moment emblématique. C’est toujours le cas. Combien de fois cela vous vient-il à l’esprit ?

C’est sûr. Surtout dans les moments difficiles, en me déchirant le LCA en 2021 à Atlanta et en repensant : « Mec, si nous gagnions ce match éliminatoire, à quel point ma carrière aurait pu être différente. Que ce soit à Cincinnati ou vers un autre endroit qui me convenait mieux. C’est certainement difficile d’y penser, mais c’était incroyable. Je me souviens encore de la pluie qui tombait, du froid et d’entendre la foule éclater comme je n’en avais jamais entendu auparavant dans ce stade. C’était irréel.

ALLER PLUS LOIN Le veau de Joe Burrow : comment les Bengals sont arrivés ici et les conséquences offensives à venir

Tant de similitudes maintenant, Jake Browning rejoignant une équipe avec les attentes du Super Bowl, même chose. Vous avez rejoint une équipe avec des attentes pour le Super Bowl en 2015, vous avez dû porter le navire en séries éliminatoires. Quelle est la partie la plus importante pour qu’un QB de secours plongé dans cette situation survive ?

Surtout toujours avec la défense de Cincinnati, c’est s’occuper du football. Ils forment une équipe tellement chargée et ce depuis quelques années. Même à mon époque, je savais que nous avions une très bonne défense. Mon travail principal était d’arriver et de réaliser les jeux dont je devais faire quel que soit le temps imparti, mais ne nous coûte pas le match pour le moment parce que notre défense était assez bonne. Donnez-nous simplement une chance de gagner la partie. Quand il s’agissait de grands moments et que votre numéro était appelé, vous deviez réussir ces jeux. C’étaient des moments que j’adorais. Le match de Pittsburgh en était certainement un où, rien que les éléments météorologiques et la façon dont le match se déroulait, les oscillations de ce match étaient insensées. Les gars se blessent et tout. C’est la chose la plus importante pour Jake, il faut juste que ça continue. Ne dévions pas de notre cap et ne partons pas dans tous les sens. Donnez au moins une chance à votre équipe à la fin du match d’avoir une chance de gagner.

Dans ce domaine, il y a toujours une tendance à jouer avec la peur, mais il y a une différence entre ne pas avoir peur et ne pas jouer au stupide. Est-ce une ligne difficile à maîtriser une fois que vous serez enfin sur le terrain ?

C’est particulièrement vrai si vous êtes un homme plus jeune et que vous n’avez pas beaucoup d’expérience. C’est là que j’essayais de trouver un juste milieu pendant cette période parce que c’était vraiment ma saison de rookie quand j’ai été lancé parce que l’année précédente, j’étais sur la NFI (liste des blessures non liées au football), je n’ai pas eu l’occasion de jouer. moment que ce soit. Pas de pré-saison ou quoi que ce soit. Au début de cette deuxième année… Je n’ai joué que pendant la pré-saison et j’ai bien joué pendant cette période, mais vous êtes soudainement lancé contre Pittsburgh un quart de match après le début du match. Il s’agissait de trouver un juste milieu : « Je ne veux absolument pas entrer et jouer effrayé et avoir trop peur pour retourner le ballon et ne pas prendre de risques », mais je ne veux pas non plus prendre certains des risques que je pourrais prendre. dans la pratique, si je le rends dans la pratique, il n’y a vraiment aucune punition. Mais si vous le retournez dans un match de la NFL, c’est presque trois points garantis. Il s’agit définitivement de trouver ce juste milieu et de déterminer où vous êtes le meilleur et ce dont cette équipe a besoin.

(Photo du haut : Dustin Bradford / Getty Images)

« The Football 100 », le classement définitif des 100 meilleurs joueurs de tous les temps de la NFL, sera mis en vente cet automne. Précommandez-le ici.