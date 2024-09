AJ Griffin, 21 ans, envisagerait de quitter le basket-ball

AJ Griffin, 16e choix de Duke en 2022, « envisage sérieusement » de s’éloigner du basket-ball à l’âge de 21 ans.

Cette nouvelle surprenante est venue de Shams Charania et Kelly Iko de The Athletic. Aucune raison n’a été donnée pour justifier son choix de transfert.

On ne sait pas si cela serait permanent ou temporaire, mais il semble que ce serait pour une période prolongée.

Griffin a montré des signes prometteurs lors de sa saison de recrue à Atlanta, avec une moyenne de 8,9 points par match et un taux de réussite de 39 % à trois points. Il a manqué une bonne partie du temps au début de la saison dernière pour des raisons personnelles (l’équipe n’a donné aucun détail) et même à son retour, il n’a pas réussi à intégrer la rotation, ne jouant que 20 matchs, avec une moyenne de 2,4 points par match et un taux de réussite de 29 % à trois points. Il a également eu des difficultés en défense.

Cet été, il a été échangé à Houston dans le cadre d’un accord entre trois équipes où Atlanta a acquis le 43e choix (qu’ils ont utilisé pour Nikola Djurisic). Selon certaines informations, la direction des Rockets est intriguée par Griffin et pense qu’il a du potentiel avec eux, même si Houston est une équipe riche en jeunes talents, donc intégrer la rotation ne sera pas facile. Griffin a joué pour les Rockets lors de la Summer League à Las Vegas, avec une moyenne de 11,6 points et 3 rebonds par match, avec une réussite de 28% à trois points sur cinq matchs – ce qui n’est pas des chiffres exceptionnels, surtout pour un joueur expérimenté.

Griffin, le fils de l’ancien joueur NBA Adrian Griffin, entraîneur des 43 premiers matchs de la saison dernière à Milwaukee, a droit à 3,9 millions de dollars garantis cette saison. S’il prend sa retraite, il s’en passera. Les Rockets ont une option d’équipe de 5,9 millions de dollars pour la saison 2025-26.

Quelle que soit la raison pour laquelle Griffin s’éloigne potentiellement, espérons qu’il obtiendra l’aide dont il a besoin et ce qu’il recherche.