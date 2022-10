AJ était sans émotion quand il a tout terminé sur un banc de parc... il m'a dit qu'il ne m'aimait plus, raconte Abbie Quinnen

DÉVASTÉE Abbie Quinnen dit qu’elle n’a pas reconnu son ex-petit ami “sans émotion” AJ Pritchard quand il a mis fin à leur relation sur un banc de parc.

Leur romance a plongé dans la crise lorsque la danseuse Abbie a repéré l’ancien Strictly pro en train d’envoyer un texto à une femme de l’émission de téléréalité de Channel 5 The Challenge, qu’il était en train de filmer en Amérique du Sud.

Les choses ont pris une tournure déchirante quand Abbie l’a confronté. AJ a répondu en disant qu’il ne savait plus s’il voulait être avec elle et qu’il n’avait pas la tête claire.

Abbie est allée vivre avec sa famille à Guildford, dans le Surrey, et a eu une attente angoissante jusqu’à ce qu’il lui envoie enfin un message disant qu’il avait besoin de parler. Ils se sont rencontrés sur un banc de parc à Cobham.

Abbie a rappelé: «Il était complètement sans émotion et a tout mis fin. Il m’a dit qu’il ne m’aimait plus et qu’il ne voulait plus être avec moi. Après tout ce que nous avions traversé ensemble en tant que couple, je pensais qu’il serait au moins contrarié que nous nous séparions.

«Il agissait comme si j’étais un étranger. C’était tellement blessant et ça m’a brisé le cœur à quel point il était froid. J’étais déconcerté et je le suis toujours.

Un jour plus tard, Abbie a été contactée par le frère d’AJ, l’ex-star de Love Island, Curtis, 26 ans, et lui a dit de récupérer ses affaires chez AJ.

Abbie, qui vit maintenant avec sa tante, a déclaré: “Ce fut l’un des moments les plus difficiles. C’était difficile de faire venir le message de Curtis et qu’AJ ne puisse même pas me parler. Je m’entends bien avec Curtis et il a dit qu’il était désolé de la situation. Il était là quand j’ai déménagé mes affaires. J’étais tellement émotif et je ne pouvais pas m’arrêter de pleurer.

“Ma tante était avec moi et nous ne nous attendions pas à ce qu’AJ soit là. Elle lui a demandé de quitter la maison pendant quelques heures pendant que je rangeais mes affaires. Je ne pouvais même pas le regarder quand il passait devant moi.

Brave Abbie a eu une récupération longue et difficile après avoir subi de graves brûlures lorsqu’une vidéo “life hack” a mal tourné l’année dernière.





AJ était toujours une constante à ses côtés et le couple avait discuté de se fiancer.

Mais “à l’improviste” AJ a admis qu’il ne l’aimait plus.

Le Sun on Sunday peut maintenant révéler qu’il sort maintenant avec le mannequin et co-vedette de The Challenge Zara Zoffany, 27 ans.

Le couple a fait la fête au club londonien Annabel’s vendredi et a été photographié près de chez elle hier.

Malgré son chagrin, Abbie est déterminée à ne pas laisser la rupture la briser et elle se concentre maintenant sur son travail de danse dans une pantomime à venir et sur sa carrière de mannequin Ann Summers. Elle a déclaré: “C’est tellement brut en ce moment, je ne peux pas imaginer passer à autre chose.

“J’ai survécu à pire et je sais qu’avec le temps je pourrai reconstruire ma confiance en s’entourant de sa famille.”

