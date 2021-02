Le duo de télé SIBLING AJ Pritchard et son frère Curtis rejoignent le savon Hollyoaks, que The Sun peut révéler.

L’ancienne star de Strictly Come Dancing et le morceau de Love Island ont accepté d’apparaître dans l’émission de longue date de Channel 4 et apparaîtront à l’écran dans les semaines à venir.

The Sun comprend que AJ, 26 ans, a déjà filmé ses premières scènes sur le programme basé à Chester, et Curtis, 24 ans, suivra dans les prochains jours.

Ils joueront deux frères jumeaux à l’écran qui seront impliqués dans l’inauguration d’une école de danse ouverte par la nouvelle venue Trish Minniver, jouée par Denise Welch, 62 ans, Loose Women’s.

C’est un premier rôle d’acteur à l’écran pour les deux frères.

Une source a déclaré: «C’est une décision improbable de la part des frères, mais ils sont prêts à essayer de nouvelles choses.

«C’était une idée évoquée il y a peu de temps et les deux parties semblaient enthousiastes, alors elles l’ont concrétisée.

«AJ et Curtis sont épais comme des voleurs et ont l’air identiques, donc jouer une paire de frères jumeaux ne sera pas du tout un problème.

« Ils espèrent que cela montrera une autre facette d’eux à un téléspectateur de Strictly et Love Island déjà vu. »

Parlant de leurs apparitions à venir, AJ a déclaré: «Je ne peux pas croire que nous serons présents sur Hollyoaks, nous avons grandi avec l’émission à la télévision et cela a toujours été l’un de nos feuilletons préférés. Nos personnages sont fantastiques et nous avons hâte que tout le monde voie comment nous leur donnons vie. »

Curtis a ajouté: «Je suis tellement excité de travailler avec mon frère AJ sur une émission que nous avons grandie en regardant! Je suis également ravi de poursuivre notre aventure avec Channel 4 et E4. »

AJ a quitté Strictly Come Dancing l’année dernière pour poursuivre d’autres opportunités télévisées aux côtés de son jeune frère, qui s’est fait connaître dans l’émission de rencontres ITV2 Love Island.

L’aîné des deux frères, originaire de Stoke-on-Trent, est ensuite apparu dans I’m A Celebrity … Get Me Out of Here! terminant sixième de la première série qui ne se tiendra pas en Australie.

Après Love Island, où il s’est associé à la tête brûlée irlandaise Maura Higgins, il a décroché un poste sur le plus grand danseur, avant d’apparaître sur Celebs Go Dating et RU Paul’s Drag Race.