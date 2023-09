AJ Dybantsa est l’un des meilleurs joueurs de basket-ball du lycée — grâce à Spider-Man

Lorsque le fils unique d’Anicet « Ace » Dybantsa est né il y a 16 ans, il a pris une décision fatidique pour l’avenir de l’enfant : Mon garçon jouera au basket. Rétrospectivement, cela semble être une bonne décision, maintenant qu’Anicet Dybantsa Jr., que tout le monde appelle AJ, est devenu un ailier de 6 pieds 8 pouces qui est A) la recrue la mieux classée de la promotion 2026 ; B) un médaillé d’or FIBA ; C) le meilleur buteur du Nike Peach Jam de cette année ; et D) un partenaire d’entraînement hors saison bienvenu de LeBron James, Kevin Durant, Chris Paul et Paul George. Mais à l’époque, ce plan posait un problème fondamental. Pendant les quatre premières années de sa vie, l’enfant n’a montré aucun intérêt pour le sport.

« J’ai essayé de le forcer », dit Ace, « mais je n’ai pas pu, pour ma vie. »

Il n’y a pas d’histoire d’origine pour le meilleur joueur de lycée de la planète, quelle que soit sa classe, s’il ne ramasse même jamais une balle. Dieu merci, il y a la montée des films de super-héros et l’appétit insatiable des consommateurs pour les produits sur le thème des super-héros. Parce qu’à cette époque, même si AJ n’aimait pas le basket-ball, il adorait Spider-Man.

« Il avait tout de Spider-Man : des chaussettes, des sous-vêtements, un chapeau, une veste, etc. », explique Ace. « Un jour, je suis allé au magasin et je suis tombé sur un petit but de basket, du genre qu’on accroche à la porte de sa chambre, recouvert de graphismes Spider-Man. J’ai levé les yeux vers le ciel et j’ai dit : « Merci, Jésus. Je l’ai ramené à la maison et ses yeux se sont illuminés. Je lui ai tendu un ballon et le reste appartient à l’histoire. Il est tombé amoureux. »

Peu de temps après, un ambitieux Ace a commencé la construction d’un terrain de basket-ball de 25 pieds sur 25 pieds, dans le jardin familial. C’est là qu’il ferait apprendre à son droitier de 5 ans à dribbler avec son gauche. AJ était confus par celui-là. Pourquoi ne pas utiliser ma bonne main? « Un jour, tu comprendras », se souvient Ace. « Et ce jour est arrivé environ 10 ans plus tard lors d’un grand match, quand il a frappé un Eurostep et l’a dunk du gauche. Je l’ai regardé et j’ai dit : « Cela a du sens maintenant ? Il s’en est souvenu et il a souri.

À l’automne 2019, alors qu’AJ avait 12 ans, le destin est de nouveau intervenu. Dexter Foy, recruteur pour le programme de base sponsorisé par Nike et basé en Nouvelle-Angleterre, Expressions Elite, a déclaré au fondateur et entraîneur Todd Quarles qu’il devait jeter un œil à cet enfant athlétique d’un collège de Brockton, dans le Massachusetts. Expressions avait encadré et façonné Terrence. Clarke, qui est devenu l’une des 10 meilleures recrues et joueur unique au Kentucky, et Dybantsa rappelaient tellement à Foy un jeune Clarke que c’était étrange. Naturellement, il y avait un hic : ce n’était pas encore la saison de basket pour AJ, qui était alors entièrement concentré sur le football.

« Todd est le genre de gars à qui on peut dire : ‘Ce gamin est LeBron James’ ou ‘Ce gamin est Michael Jordan’, mais il voudra quand même le voir de ses propres yeux », dit Ace. « Alors ils sont venus voir AJ jouer au football. J’ai voyagé du Rhode Island au Massachusetts. Et après cinq minutes à le regarder jouer – pas au basket-ball, mais au football – Todd s’est approché de moi et m’a dit : « J’aime votre fils. J’ai ri et j’ai dit : « Ouais, moi aussi. » Même en le regardant jouer au football, il a vu l’athlétisme et la taille à cet âge, mesurant déjà près de 6 pieds à l’époque, et c’est tout ce qu’il avait besoin de savoir.

Il y a un peu plus que cela. Quarles utilise un certain nombre de facteurs pour projeter le potentiel d’un joueur aussi jeune. Quelle est la taille de ses parents ? Étaient-ils de bons athlètes ? Quel type de structure et de système de soutien existe-t-il à la maison ? Ace est un ancien footballeur de 6 pieds 4 pouces, puissamment bâti, né au Congo et élevé en France. Chelsea, la mère d’AJ, est originaire de la Jamaïque et mesure 5 pieds 10 pouces. Maman et papa exigent tous deux un haut niveau d’engagement sur le terrain et en classe. Chelsea souhaite qu’AJ passe au moins un an à l’université, ce qu’il lui a promis, malgré le fait qu’il aura de nombreuses options professionnelles dès la sortie du lycée.

« J’ai examiné les gènes, la rapidité, l’explosivité et la coordination, à quel point il grandirait probablement encore, et j’ai pensé qu’il pourrait être vraiment, vraiment bon s’il y consacrait du temps », a déclaré Quarles à propos de son premier match basé sur le football. impression de Dybantsa. «Après avoir rencontré ses parents, je savais qu’ils allaient s’assurer qu’il y consacre du temps, lui donner autant de ressources que possible, et grâce à leur discipline et leur dévouement, il serait présent à chaque séance d’entraînement et à chaque entraînement. Les parents ont déterminé combien de temps nous allions investir dans AJ, et j’en suis reparti sidéré. Juste un groupe de parents incroyable.

Même après que Dybantsa ait connu des difficultés lors de sa première année au collège de Quarles, lorsque l’équipe a perdu tous les matchs qu’elle a joués, l’entraîneur a stupéfié son père avec une prédiction audacieuse.

«J’étais un peu contrarié et Todd n’arrêtait pas de me dire : ‘Je m’en fiche vraiment de gagner au collège.’ Je me soucie du développement des enfants. Et AJ sera le meilleur joueur que j’ai jamais eu dans mon programme », se souvient Ace. «Je ne le croyais pas. Qu’est-ce qui te fait dire que c’est lui ? Todd répond : « Parce qu’il t’a eu et que tu ne vas pas le laisser foutre en l’air. »

Prouvant encore davantage leur engagement envers le développement d’AJ, les Dybantsas ont embauché Brandon Ball, un entraîneur privé qui avait également formé Clarke, pour entraîner leur élève de septième quatre ou cinq jours par semaine. Parfois six. Au lycée, ils faisaient fréquemment deux séances par jour avec des séances à 6 heures du matin puis à 19h30. Ace a également embauché un entraîneur de force et de conditionnement distinct pour préparer le corps d’AJ aux rigueurs de la compétition contre des joueurs plus âgés et plus forts. Cela a apparemment fonctionné.

Après que ses parents lui aient fait redoubler la huitième année – « Je voulais voir plus de maturité, plus de leadership », dit Ace – AJ a remporté le titre de Joueur de l’année Gatorade dans le Massachusetts en tant qu’étudiant de première année. C’était au printemps dernier. Ensuite, il a récolté en moyenne 13,7 points, 3,8 passes décisives et 3,7 rebonds en seulement 19 minutes par match pour l’équipe U16 d’USA Basketball, chargée et médaillée d’or cet été. Ensuite, il a mené le camp NBPA Top 100 en marquant comme l’un des deux seuls étudiants de deuxième année en hausse présents. Ensuite, il a récolté en moyenne 25,8 points, 5,6 rebonds et 2,4 passes décisives à Peach Jam, bien qu’il ait joué dans la division U17. Les deux autres candidats au titre de meilleur joueur du secondaire quelle que soit la classe, Cooper Flagg (n°1 en 2024) et Cameron Boozer (n°1 en 2025), sont tous deux restés dans leur tranche d’âge dans la division U16.

Dybantsa n’était pas sérieusement impliqué dans la conversation avec Flagg et Boozer jusqu’à cet événement. Mais maintenant? « J’espère que je pourrai y participer grâce à ma performance », dit Dybantsa.

« AJ a ouvert les yeux de beaucoup de gens. Je ne sais pas comment vous choisissez », a déclaré un entraîneur-chef de haut niveau qui a obtenu l’anonymat parce qu’il n’est pas autorisé à commenter publiquement les prospects non signés. « Mais c’est définitivement l’un de ces trois. C’est eux et tout le monde. Si j’ai juste besoin de seaux, je prends probablement AJ. Il a un don spécial pour ça.



AJ Dybantsa s’est entraîné avec LeBron James et d’autres stars de la NBA cet été. (Avec l’aimable autorisation de la famille Dybantsa)

Dybantsa est impatient de prouver qu’il est plus qu’un buteur, qu’il est un créateur volontaire et capable pour les autres, qu’il est un véritable joueur à double sens. Le jeu complet de Flagg fait de lui le basketteur adolescent le plus célèbre au monde à l’heure actuelle, mais Dybantsa pense qu’il est également capable de jouer une défense d’élite et ce même genre de rôle d’attaquant moderne. Peu importe qu’il commence tout juste sa deuxième année. Il estime qu’il est déjà le meilleur joueur de lycée du pays.

« Je n’essaie pas d’être arrogant, mais oui », dit Dybantsa. Oh, et ses objectifs ? Pas petit. « Temple de la renommée. Mon entraîneur et moi en parlons tout le temps. Chaque fois que je n’y vais pas fort, il me dit : « Tu veux être membre du Temple de la renommée, n’est-ce pas ? C’est le but. C’est drôle d’y penser : je ne suis qu’un enfant de Brockton dont le père l’a fait jouer au basket, il essayait juste de s’amuser un peu avec ça et a fini par en tomber amoureux. Maintenant, c’est ma vie.

Des rêves comme celui-là nécessitent des sacrifices importants, et cette saison, cela signifie se déplacer à travers le pays pour jouer au Prolific Prep à Napa, en Californie, où Dybantsa fera partie d’une équipe ridiculement chargée comprenant trois recrues cinq étoiles de la classe 2024, plus meilleur ami Tyran Stokes, l’espoir n°2 en 2026. Beaucoup pensent que Dybantsa reviendra finalement dans la classe 25 – il aura 17 ans fin janvier – mais Ace dit que ce sera « une décision pour lui et sa mère ».

L’entraîneur prolifique Ryan Bernardi décrit sa nouvelle star comme « un caractère extrêmement élevé, très bien élevé, doté d’une intelligence émotionnelle, d’une maturité et d’une conscience émotionnelle très élevées de ce qui se passe autour de lui ». Même s’il aime que Dybantsa atteigne le bord pratiquement à volonté, soit en finissant au-dessus, soit en réussissant des lancers francs à un rythme d’élite, et qu’il obtienne des seaux aux trois niveaux, peu importe à quel point il est bien défendu, « c’est l’éthique du travail qui le sépare vraiment », dit Bernardi. « Oui, il a ces éléments mesurables et cet athlétisme qui vous époustoufleront, mais ce qui lui a permis de s’élever, ce sont les éléments de caractère. »

Lorsqu’on lui demande comment décrire au mieux le comportement de Dybantsa sur le terrain, Bernardi sourit. « Il est la combinaison parfaite d’humilité et de confiance – un alpha qui se comporte de la bonne manière. »

L’une des choses les plus attachantes chez lui, en particulier pour les membres de la famille Expressions Elite, est la façon dont Dybantsa tente de garder vivante la mémoire de Terrence Clarke, un autre produit de la région de Boston décédé tragiquement dans un accident de voiture alors qu’il s’entraînait pour la NBA 2021. Draft à Los Angeles. Dybantsa l’admirait lorsqu’il était enfant et s’est entraîné avec Clarke plusieurs fois avant sa mort. Pendant des années, il a entendu dire qu’ils se ressemblaient, jouaient de la même manière et avaient le même grand sourire éclatant.

« Il était comme mon grand frère », dit Dybantsa. « Depuis son décès, je fais ce truc de basket pour lui. Je parle encore à sa mère et à son petit frère, qui a environ 6 ans, mais il vient au gymnase et tire sur le petit cerceau. Je fais un câlin à sa mère à chaque fois que je la vois. Parfois, elle pleure, mais j’essaie de la réconforter. C’était comme mon idole, pour de vrai. C’était une star. J’essaie juste de perpétuer son héritage. Sa mère ne pense pas que je lui ressemble, mais je pense que nous partageons la même personnalité : maladroit, nous rions beaucoup, sourions beaucoup, essayons de rendre les autres heureux.



L’obsession d’AJ Dybantsa pour Spider-Man lorsqu’il était jeune l’a amené par inadvertance à jouer au basket-ball. (Avec l’aimable autorisation de la famille Dybantsa)

C’est peut-être ce que faisait Dybantsa lorsqu’il a finalement cédé et s’est mis au basket-ball, juste pour essayer de plaire à son père. Ou peut-être que c’était vraiment l’attrait de Spider-Man éclaboussé sur le panneau. Quoi qu’il en soit, cette histoire de cerceaux fonctionne bien. Et il est désormais pleinement impliqué dans le jeu.

« On ne voit pas beaucoup de gars à 16 ans qui ont un travail aussi constant », explique Ball, l’entraîneur. « Il est très déterminé. Il a un objectif : être le meilleur. C’est inspirant à voir et à faire partie. C’est l’une des choses que lui et Terrence ont en commun : vouloir écouter, apprendre et travailler, et la capacité de retenir les choses très rapidement. Vous lui montrerez une fois comment faire un mouvement ou comment lire et il le reprendra tout de suite – et il pourra ensuite aller enseigner à un autre enfant. C’est l’autre chose que lui et Terrence ont en commun : ils veulent enseigner à d’autres enfants et ont la personnalité que les autres veulent écouter. Ils partagent des qualités particulières. Terrence voulait mettre cette région sur la carte, et c’est toujours douloureux qu’il soit parti, mais voir son héritage se perpétuer à travers la prochaine génération est génial.

En parlant de générations, et avec la mise en garde importante selon laquelle l’histoire est jonchée de récits édifiants sur des élèves de lycée très médiatisés qui deviennent des faillites, nous terminons par la grande question : à quel point AJ Dybantsa peut-il être bon ?

« Il a encore tellement de place pour grandir, pour devenir plus fort, pour vraiment comprendre son propre jeu, où se trouvent ses points forts », dit Quarles. « Comme Kobe ou Jordan, et je ne dis pas que ce sont ces gars-là, au fil des années, il est devenu un peu plus fort et a développé des endroits où vous savez qu’il est tout simplement impossible à garder. Une fois qu’AJ sera à l’aise avec ça, je pense qu’il peut être un talent générationnel.

