AJ Allmendinger s’impose sur Charlotte Roval devant William Byron et Kyle Busch

Bank of America Charlotte Roval 400 résultats

AJ Allmendinger (16), Kaulig Racing Chevrolet William Byron (24 ans), Hendrick Motorsports Chevrolet Kyle Busch (8), Richard Childress Racing Chevrolet Ty Gibbs (54 ans), Joe Gibbs Racing Toyota Joey Logano (22 ans), équipe Penske Ford Tyler Reddick (45 ans), 23XI Racing Toyota Chris Buescher (17 ans), RFK Racing Ford Alex Bowman (48 ans), Hendrick Motorsports Chevrolet Chase Elliott (9), Hendrick Motorsports Chevrolet Ross Chastain (1), Chevrolet Trackhouse Racing Ryan Preece (41 ans), Stewart-Haas Racing Ford Ryan Blaney (12), équipe Penske Ford Kyle Larson (5), Hendrick Motorsports Chevrolet Austin Dillon (3), Richard Childress Racing Chevrolet Christopher Bell (20 ans), Joe Gibbs Racing Toyota Bubba Wallace (23 ans), 23XI Racing Toyota Corey LaJoie (7), Spire Motorsports Chevrolet Brad Keselowski (6), RFK Racing Ford Kevin Harvick (4), Stewart-Haas Racing Ford Martin Truex Jr. (19 ans), Joe Gibbs Racing Toyota Aric Almirola (10), Stewart-Haas Racing Ford Justin Haley (31 ans), Kaulig Racing Chevrolet Todd Gilliland (51 ans), Rick Ware Racing Ford Harrison Burton (21 ans), Wood Brothers Racing Ford Austin Cindric (2), équipe Penske Ford Josh Bilicki (78 ans), Live Fast Motorsports Ford Austin Hill (62 ans), Beard Motorsports Chevrolet Chase Briscoe (14), Stewart-Haas Racing Ford Mike Rockenfeller (42 ans), Legacy Motor Club Chevrolet Zane Smith (38 ans), Ford de sport automobile au premier rang Ty Dillon (77 ans), Spire Motorsports Chevrolet Michael McDowell (34 ans), Ford de sport automobile au premier rang Daniel Suárez (99 ans), Chevrolet Trackhouse Racing Ricky Stenhouse Jr. (47 ans), JTG Daugherty Racing Chevrolet Andy Lally (15 ans), Rick Ware Racing Ford Erik Jones (43 ans), Legacy Motor Club Chevrolet Denny Hamlin (11 ans), Joe Gibbs Racing Toyota

Programme TV/streaming de Bank of America Roval 400

Toutes les heures de l’Est

Samedi

Midi-13h : Entraînement (USA après 12h30, application NBC Sports)

13h-14h : Qualifications (États-Unis, application NBC Sports)

Dimanche

14h-17h30 : Bank of America Roval 400 (NBC, application NBC Sports)

Détails de la Bank of America Roval 400

Piste: Charlotte Motor Speedway Roval (parcours hybride de 2,28 milles, 17 virages) à Concord, Caroline du Nord

Longueur: 109 tours pour 248,52 miles (400 kilomètres)

Bancaire: Virages ovales – 24 degrés | Lignes droites ovales – 5 degrés

Durées des étapes : Étapes 1-2 – 25 tours | Étape 3 – 59

Gagnant 2022 : Christopher Bell (20 ans), Joe Gibbs Racing

Résultats de qualification de Bank of America Roval 400

Tyler Reddick (45 ans), 23XI Racing Toyota Christopher Bell (20 ans), Joe Gibbs Racing Toyota Daniel Suárez (99 ans), Chevrolet Trackhouse Racing Bubba Wallace (23 ans), 23XI Racing Toyota Kyle Busch (8), Richard Childress Racing Chevrolet AJ Allmendinger (16), Kaulig Racing Chevrolet Joey Logano (22 ans), équipe Penske Ford Chase Elliott (9), Hendrick Motorsports Chevrolet Denny Hamlin (11 ans), Joe Gibbs Racing Toyota Ty Gibbs (54 ans), Joe Gibbs Racing Toyota Martin Truex Jr. (19 ans), Joe Gibbs Racing Toyota Ross Chastain (1), Chevrolet Trackhouse Racing Michael McDowell (34 ans), Ford de sport automobile au premier rang William Byron (24 ans), Hendrick Motorsports Chevrolet Austin Dillon (3), Richard Childress Racing Chevrolet Alex Bowman (48 ans), Hendrick Motorsports Chevrolet Ryan Blaney (12), équipe Penske Ford Ryan Preece (41 ans), Stewart-Haas Racing Ford Brad Keselowski (6), RFK Racing Ford Chris Buescher (17 ans), RFK Racing Ford Aric Almirola (10), Stewart-Haas Racing Ford Kevin Harvick (4), Stewart-Haas Racing Ford Erik Jones (43 ans), Legacy Motor Club Chevrolet Corey LaJoie (7), Spire Motorsports Chevrolet Justin Haley (31 ans), Kaulig Racing Chevrolet Mike Rockenfeller (42 ans), Legacy Motor Club Chevrolet Ricky Stenhouse Jr. (47 ans), JTG Daugherty Racing Chevrolet Josh Bilicki (78 ans), Live Fast Motorsports Ford Austin Cindric (2), équipe Penske Ford Chase Briscoe (14), Stewart-Haas Racing Ford Harrison Burton (21 ans), Wood Brothers Racing Ford Todd Gilliland (51 ans), Rick Ware Racing Ford Austin Hill (62 ans), Beard Motorsports Chevrolet Zane Smith (38 ans), Ford de sport automobile au premier rang Andy Lally (15 ans), Rick Ware Racing Ford Kyle Larson (5), Hendrick Motorsports Chevrolet Ty Dillon (77 ans), Spire Motorsports Chevrolet

Classement des séries éliminatoires de la NASCAR Cup Series

1. William Byron – 3 135* (-)

2. Ryan Blaney – 3 078* (-)

3. Denny Hamlin – 3 107 (+50)

4. Christophe Bell – 3 079 (+22)

5. Chris Buescher – 3 076 (+19)

6. Martin Truex Jr. – 3 074 (+17)

7. Kyle Larson – 3 072 (+15)

8. Brad Keselowski – 3 059 (+2)

______________________________ Ligne de coupe

9. Tyler Reddick – 3 057 (-2)

dix. Ross Chastain – 3 050 (-9)

11. Bubba Wallace – 3 050 (-9)

12. Kyle Busch – 3 033 (-26)

*Entrée décrochée en huitièmes de finale

Bank of America Roval 400 meilleurs pilotes et meilleurs paris

Elliott a remporté deux des cinq courses sur le Roval, et sept de ses 18 victoires en carrière ont eu lieu sur des parcours routiers. Il n’est donc pas surprenant qu’il participe avec la meilleure cote (6 contre 1) parmi tous les concurrents. selon BetMGM. Les trois pilotes avec les meilleures cotes suivantes sont tous en séries éliminatoires : Tyler Reddick (+700), Byron (+725) et Larson (+800).

Meilleures chances de gagner

• Chase Elliott +600

•Tyler Reddick +700

• William Byron +725

• Kyle Larson +800

•Michael McDowell +1000

Nick Bromberg de Yahoo Sports a écrit plus tôt dans la semaine sur les prévisions de paris et apprécie deux pilotes des séries éliminatoires avec des cotes moyennes, Christopher Bell (+1400) et Chris Buescher (+2000). En termes de tirs lointains, Bromberg note que Ross Chastain (+3000) aura beaucoup de motivation pour passer devant alors qu’il entame le week-end avec neuf points du mauvais côté de la ligne de coupe des séries éliminatoires.

Chase Elliott de Hendrick Motorsports a gagné deux fois sur le Charlotte Roval depuis ses débuts au programme en 2018. (Photo de Jim Dedmon-USA TODAY Sports) (USA AUJOURD’HUI USPW / Reuters)

Liste des inscrits au Roval 400 de Bank of America

Ross Chastain (1), Chevrolet Trackhouse Racing

Austin Cindric (2), équipe Penske Ford

Austin Dillon (3), Richard Childress Racing Chevrolet

Kevin Harvick (4), Stewart-Haas Racing Ford

Kyle Larson (5), Hendrick Motorsports Chevrolet

Brad Keselowski (6), RFK Racing Ford

Corey LaJoie (7), Spire Motorsports Chevrolet

Kyle Busch (8), Richard Childress Racing Chevrolet

Chase Elliott (9), Hendrick Motorsports Chevrolet

Aric Almirola (10), Stewart-Haas Racing Ford

Denny Hamlin (11 ans), Joe Gibbs Racing Toyota

Ryan Blaney (12), équipe Penske Ford

Chase Briscoe (14), Stewart-Haas Racing Ford

Andy Lally (15 ans), Rick Ware Racing Ford

AJ Allmendinger (16), Kaulig Racing Chevrolet

Chris Buescher (17 ans), RFK Racing Ford

Martin Truex Jr. (19 ans), Joe Gibbs Racing Toyota

Christopher Bell (20 ans), Joe Gibbs Racing Toyota

Harrison Burton (21 ans), Wood Brothers Racing Ford

Joey Logano (22 ans), équipe Penske Ford

Bubba Wallace (23 ans), 23XI Racing Toyota

William Byron (24 ans), Hendrick Motorsports Chevrolet

Justin Haley (31 ans), Kaulig Racing Chevrolet

Michael McDowell (34 ans), Ford de sport automobile au premier rang

Zane Smith (38 ans), Ford de sport automobile au premier rang

Ryan Preece (41 ans), Stewart-Haas Racing Ford

Mike Rockenfeller (42 ans), Legacy Motor Club Chevrolet

Erik Jones (43 ans), Legacy Motor Club Chevrolet

Tyler Reddick (45 ans), 23XI Racing Toyota

Ricky Stenhouse Jr. (47 ans), JTG Daugherty Racing Chevrolet

Alex Bowman (48 ans), Hendrick Motorsports Chevrolet

Todd Gilliland (51 ans), Rick Ware Racing Ford

Ty Gibbs (54 ans), Joe Gibbs Racing Toyota

Austin Hill (62 ans), Beard Motorsports Chevrolet

Ty Dillon (77 ans), Spire Motorsports Chevrolet

Josh Bilicki (78 ans), Live Fast Motorsports Ford

Daniel Suárez (99 ans), Chevrolet Trackhouse Racing

Météo de la Bank of America Roval 400

Les conditions devraient être plutôt optimales pour la course, avec aucune chance de pluie prévue et des températures diurnes élevées dans les années 60 et 70. Cela devrait produire des températures de piste suffisamment chaudes pour que les pneus soient dans la fenêtre de fonctionnement idéale, mais suffisamment froides pour empêcher l’huile de s’infiltrer et de rendre la surface plus glissante.