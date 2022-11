Aizawl FC, TRAU FC partagent les honneurs ; Rajasthan United FCDown Churchill Brothers

L’Aizawl FC et le TRAU FC se sont partagé le butin après un match nul 1-1 lors de leur match de I-League au pittoresque stade Rajiv Gandhi mardi.

Un but dans chaque mi-temps de Sagolsem Bikash Singh (18e minute) et K Lalrinfela (48e) pour TRAU et Aizawl, respectivement, signifiait que les deux équipes rentraient chez elles avec un point chacune.

A LIRE AUSSI | Faits de la FIFA 2022 : ce qui fait de cette Coupe du monde l’un des tournois les plus distinctifs de l’histoire du football

Au GMC Bambolim Athletic Stadium de Goa, le Rajasthan United FC a récolté les trois points lors de son premier match de la saison contre les Churchill Brothers, enregistrant une victoire 2-1.

Le but du remplaçant Britto PM (75e minute) en seconde période s’est avéré être le but décisif de la rencontre après que la tête de Melroy Assisi (29e) ait été annulée par Abdoulaye Sane de Churchill (45e+1) en fin de première mi-temps.

Le défenseur du Rajasthan Hardik Bhatt a été expulsé vers la fin du match après une deuxième infraction réservable.

Le premier match était un match que TRAU a dominé ces dernières années, c’était une autre histoire cette fois.

La première mi-temps a commencé avec Aizawl FC sur le pied avant, alors qu’ils jouaient avec un rythme élevé dans la moitié de terrain adverse.

La nouvelle recrue argentine Matias Veron a été au centre de la plupart de leurs attaques. Cependant, l’équipe locale n’a pas été en mesure de capitaliser sur ses opportunités offensives.

TRAU a commencé à grandir dans le match après le quart d’heure et a réussi à prendre l’avantage en rattrapant Aizawl à la pause.

Avec seulement deux défenseurs sur la ligne arrière pour Aizawl, un Nana Poku pressé avait deux options sous la forme de Bikash Singh et Baoringdao Bodo pour passer. Il a choisi le premier qui a terminé dans un angle très serré pour marquer pour l’équipe adverse.

Trois minutes plus tard, Aizawl passe à l’attaque après le redémarrage alors que Henry Kisekka trouve Ramdinthara, dont le tir est arrêté au premier poteau par le gardien de TRAU, Bishorjit Singh.

Gerson Vieira a eu une première mi-temps influente pour TRAU puisqu’il a remporté presque toutes les batailles du milieu de terrain, et son dépassement progressif rapide a aidé les Red Pythons à construire plusieurs contre-attaques.

La première mi-temps s’est terminée avec Aizawl effectuant plusieurs mouvements autour de la surface adverse, mais la défense de TRAU est restée ferme.

Aizawl est sorti des blocs en seconde période et a trouvé l’égalisation trois minutes après la reprise lorsque le gardien de TRAU Bishorjit a mal évalué le tir de Lalrinfela qui a filé juste devant lui et est entré dans le but.

Veron a eu une bonne occasion pour Aizawl peu après l’heure de jeu lorsqu’il s’est fait de la place et a appuyé sur la gâchette depuis l’extérieur de la surface, mais son tir est allé juste à côté.

Cependant, l’Argentin a rapidement reçu ses ordres de marche, lorsqu’un mauvais tacle sur Bikash Singh lui a valu sa deuxième réservation du match.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici