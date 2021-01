Les anciens vainqueurs de la I-League, l’Aizawl FC, sont impatients de participer à la prochaine campagne 2020-2021 qui débutera le 9 janvier 2021, avec le milieu de terrain expérimenté Brandon Vanlalremdika, affirmant que son équipe était pleine de confiance avant la nouvelle saison.

«J’ai joué pour l’Aizawl FC auparavant, mais cette fois, c’est une nouvelle saison et une nouvelle équipe. Nous sommes une équipe jeune. Nous nous sommes bien entraînés en pré-saison et en tant qu’équipe, nous sommes très confiants avant la nouvelle saison de la I-League. Je veux remporter le titre cette année car cela signifiera beaucoup pour le club, pour les gens et pour nous en tant qu’équipe », a-t-il déclaré lors de la journée des médias virtuels du club, dimanche 3 janvier 2021.

Le joueur de 26 ans, qui a joué un rôle clé dans le triomphe historique d’Aizawl en championnat en 2016-17, revient dans le club après un écart de trois ans. Avec la saison à venir se déroulant à Calcutta dans une bulle bio-sécurisée, Brandon a déclaré que son expérience passée de jouer dans la ville était quelque chose qu’il partagera avec ses coéquipiers.

«J’ai déjà joué à Calcutta et je peux également partager mon expérience avec mes coéquipiers. Ce sera un plus pour l’équipe. Les garçons ont l’expérience de jouer dans différentes régions du pays et s’adapter aux conditions de Kolkata ne devrait pas être un problème », a-t-il déclaré.

Un autre membre de la campagne vainqueur du titre, le défenseur Lalthakima Ralte se présentera pour l’Aizawl FC la saison à venir et a déclaré qu’il était de son mieux pour terminer en tête du tableau des points.

«C’est un plaisir pour moi de jouer pour l’Aizawl FC. Nous sommes une équipe bien équilibrée. Nous ferons de notre mieux dans la saison à venir et nous voulons terminer en tête du classement », a-t-il déclaré.

Le joueur de 23 ans a également déclaré que les joueurs étaient en bonne forme après leur période de quarantaine et avaient hâte de commencer la ligue.

«En quarantaine, nous avons eu notre formation personnelle dans nos chambres. Nous maintenons bien notre forme physique et nous espérons que nous réussirons bien une fois les matchs commencés. Nous avons beaucoup de fans chez nous à Aizawl qui avaient hâte de nous voir jouer, mais sans eux, nous ferons de notre mieux pour les rendre fiers. Nous savons qu’ils nous soutiendront de chez nous et sur les réseaux sociaux », a-t-il déclaré.

L’équipe du Mizoram est en action contre le Punjab FC lors de son premier match de la I-League 2020-21 le 9 janvier 2021, qui se jouera au stade municipal de Kalyani à 16 heures IST.