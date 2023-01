Aizawl FC et le Real Kashmir laissés pour Rue Occasions manquées dans un match nul

Les défenseurs de l’Aizawl FC et du Real Kashmir se sont révélés trop forts et les attaquants trop rouillés alors que leur affrontement en I-League au Rajiv Gandhi Stadium ici s’est soldé par un match nul et vierge.

Subhasish Roy Chowdhury et Lalmuansanga, les deux gardiens, ont tenu bon dans un match caractérisé par des occasions manquées. Le ballon a cependant trouvé le filet deux fois, une fois de chaque côté, mais depuis des positions de hors-jeu.

L’attaquant ougandais d’Aizawl, Henry Kisekka, a lancé un pied droit du gauche au deuxième poteau, mais a été déclaré hors-jeu à la huitième minute. A la 28e minute, l’attaquant ghanéen du Real Kashmir Ibrahim Nurudeen a subi le même sort.

Yakubu Wadudu a envoyé le centre depuis la droite et Nurudeen l’a dirigé, mais il était clairement devant la dernière ligne de défense d’Aizawl.

Un point de ce match n’a aidé aucune des deux équipes, mais ni l’entraîneur d’Aizawl Caetano Pinho, ni l’entraîneur du Real Kashmir Mehrajuddin Wadoo n’ont semblé trop déçus après le match.

“Les joueurs ont donné tout ce qu’ils avaient. Nous n’avons pas eu de chance de ne pas saisir tous les points de ce match”, a déclaré Mehraj.

Pinho, d’autre part, a fait remarquer: “Le football est un jeu d’erreurs.” Ayant commis des erreurs défensives lors de leur match précédent, il était satisfait des progrès réalisés ce jour-là et a déclaré que terminer en troisième attaque serait travaillé.

La meilleure chance de marquer d’Aizawl est survenue dans le temps d’arrêt de la première mi-temps, lorsque le jeune talent Tharpuia a heurté la surface de réparation par la droite. Il avait suffisamment d’espace devant lui pour se tirer une balle mais a choisi de le passer à Kisekka, qui était en plein milieu de la surface.

Cet altruisme n’a pas porté ses fruits car Kisekka n’a pu fournir qu’une touche faible qui a dévié un défenseur du Real Kashmir et a navigué au-dessus de la barre.

L’ailier Mafela a également fait un bon match, mais seulement jusqu’au banc des pénalités. Son tir au but à la 49e minute n’a pas été assez puissant pour battre Subhasish.

Malgré l’acharnement du gardien du Real Kashmir, le coup franc de Yakubu s’est presque transformé en but contre son camp à la 51e minute mais Subhasish l’a fait basculer au-dessus de la barre.

La seule fois où Subhasish a pataugé, c’était à la 76e minute, lorsque le puissant tir d’Adinga lui a échappé, mais Kisekka n’a pas réussi à fournir la touche la plus importante une fois de plus.

Le gardien d’Aizawl Muansanga a maintenu une approche aventureuse dans le jeu en quittant la ligne de but chaque fois que le ballon flottait dans la surface.

Il a réussi à éviter le danger la plupart du temps, mais a atterri en difficulté peu de temps après le souffle lorsque son poing faible est tombé sur Nurudeen. Heureusement, le tir du Ghanéen a été bloqué par un défenseur juste à temps.

Ce résultat maintient le Real Kashmir à la quatrième place avec 17 points en 10 matchs, tandis qu’Aizawl est septième avec 13 points sur le même nombre de matchs.

