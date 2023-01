Aizawl enregistre sa première victoire à l’extérieur de la saison avec un triomphe sur Sudeva Delhi

L’Aizawl FC a remporté sa première victoire à l’extérieur de la saison avec une victoire 2-1 sur le dernier du Sudeva Delhi FC en I-League lundi.

Aizawl semblait à l’aise avec les buts de Henry Kisekka et Lalchhanhima Sailo jusqu’à la 86e minute. Mais le remplaçant de Sudeva, Carlos Pao, a marqué son deuxième but de la saison pour mettre en place une finition serrée.

C’était l’une des meilleures performances de Sudeva Delhi cette saison, mais ils ont dû repartir les mains vides une fois de plus. Ils étaient la meilleure équipe en première mi-temps mais se sont effondrés après la pause lorsque l’attaquant ougandais Kisekka a marqué le premier but d’Aizawl à la 53e minute, poussant calmement le ballon devant Sachin Jha au but à domicile.

Sailo a ajouté une seconde à la 70e minute avec une brillante frappe de curling dans le coin supérieur depuis le bord de la surface. C’était le troisième but de la saison de l’adolescent et la cinquième passe décisive de Tharpuia. Il est maintenant le fournisseur d’assistance le plus élevé avec Rosenberg Gabriel de Sreenidi Deccan.

Sudeva pouvait s’estimer malchanceux alors qu’ils touchaient le poteau et la barre transversale une fois chacun et avaient 64% de possession de balle tout au long du match.

