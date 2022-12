Aishwarya Sushmita de la nouvelle émission de Netflix Khakee The Bihar Chapter est une bombasse certifiée

Film: Avatar : la voie de l’eau

Moulage: Sam Worthington, Zoe Saldana, Kate Winslet, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Britain Dalton

Directeur: James Cameron

Date de sortie: 16 décembre 2023

Où regarder : Dans les salles

Revue par : Urmimala Banerjee

Après une attente de 13 longues années, Avatar : The Way Of Water (Avatar 2) a enfin atteint le chapiteau. Le film serait venu un peu plus tôt mais la pandémie l’a repoussé de quelques années. Il ne serait pas faux de dire que l’Avatar original est une émotion pour beaucoup. Le chef-d’œuvre cinématographique qui nous a emmenés au pays imaginaire de Pandora nous a donné des visuels qui sont restés dans nos esprits longtemps après que nous ayons quitté les théâtres. Avatar : The Way Of Water est réalisé avec un budget de 350 millions de dollars. Selon les estimations, il devrait rapporter plus de deux milliards de dollars pour être certifié comme une entreprise véritablement rentable. Cette fois, nous sommes transportés des forêts de Pandore aux puissantes mers de la plante terrestre. Jake Sully (Sam Worthington) et Ney’tiri (Zoe Saldana) sont parents de quatre enfants et vivent une vie de famille heureuse jusqu’à ce que les humains reviennent pour envahir Pandora. Nous sommes sûrs que des millions de personnes regarderont Avatar : la voie de l’eau, car c’est un film à ne pas manquer. Mais voici notre critique pour vous préparer un peu.

De quoi ça parle?

Jake Sully et Ney’tiri élèvent avec bonheur quatre enfants à Pandora. Le film se concentre sur les différents tempéraments de leurs enfants, en particulier Loak (Britain Dalton) qui est le rebelle. Le bonheur est de courte durée car les gens du ciel reviennent. Cette fois, les marines américains sont venus sous la forme d’avatars avec leurs forces et leurs compétences. Sully et sa famille cherchent refuge auprès du clan Metkayina. Ils vivent au bord de la mer en harmonie avec l’univers aquatique. Mais le colonel Quatrich et ses hommes sont implacables. Jake Sully parviendra-t-il à sauver sa famille et le pays Na’Vi de l’invasion ?

Ce qui est chaud…

Des visuels, des visuels et encore des visuels. La chose la plus chaude à propos d’Avatar: The Way Of Water est l’imagination de James Cameron et de son équipe qui lui a donné vie. Les effets 3D sont un plaisir à regarder. Si vous avez aimé l’ambiance de conte de fées de Pandora, alors les mers sous-marines de Metkayina sont quelque chose d’autre ensemble. Parfois, vous aurez l’impression d’être au milieu des créatures merveilleuses qui incluent une version gigantesque de ce qui ressemble à un requin marteau. En parlant de personnages, le film appartient plus à Loak qu’à Jake Sully. En tant que rebelle, il apporte la bonne dose d’émotion. Son amitié avec Payakan, un tulkun voyou est l’un des plus grands moments forts du film. Stephen Lang en tant que colonel Quatrich est le parfait méchant. Kate Winslet est considérée comme Ronal tandis que Cliff Curtis est Tonowari, les dirigeants de Metkayina. L’action à la fin est vraiment spectaculaire. Du bateau chassant le tulkun au kidnapping et au combat sous l’eau, vous serez collé dessus à chaque seconde. La cinématographie est au top.

Qu’est-ce qui ne l’est pas…

La plus grande déception est l’histoire. Eh bien, même Avatar n’avait pas beaucoup d’intrigue mais le drame était intact. Ici, il n’y a pratiquement pas de moments élevés, sauf un couple vers la fin. Les dialogues sont également très piétons et ne suscitent aucune émotion. Certaines des scènes entre les adolescents de Forest and Sea people sont assez drôles. Il est difficile d’imaginer que le film a cinq scénaristes. À plus de trois heures, certains le trouveront peut-être trop long, mais les visuels le compensent.

Verdict BL

Avatar : The Way Of Water vous fera saluer James Cameron et sa vision. Vous aurez envie de vous incliner devant l’équipe technique et numérique qui crée de si merveilleux films. Ceux qui recherchent une histoire pourraient être un peu déçus. Mais Avatar 2 est le meilleur du cinéma moderne et ne doit pas être manqué sur grand écran.