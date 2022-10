Aishwarya Sharma, Tejasswi Prakash, Jennifer Winget et d’autres stars de la télévision qui ont secoué Instagram cette semaine

C’était une saison festive la semaine dernière avec Diwali et Bhai dooj et les célébrités ont posté tant de photos et de vidéos. Cependant, vous les auriez tous déjà vus, non ? Ne vous inquiétez pas, nous ne vous montrerons pas les mêmes messages. Mais nous sommes ici avec quelques stars de la télévision qui ont réussi à nous étonner avec leur contenu Instagram cette semaine. Il y a des bobines et aussi des séances photo incroyables incluses dans notre section des Instagrammers TV de la semaine. De Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin beauté Aishwarya Sharma à Jennifer Winget, Tejaswi Prakash et d’autres sont sur la liste.

Rupali Ganguly

L’actrice d’Anupamaa Rupali Ganguly a récemment eu la chance de retrouver ses amis Delnaaz Irani, Rushad Rana et d’autres récemment. Et devinez quoi, les amis et la famille de Rupali ont recréé l’un de ses dialogues emblématiques pour la taquiner. Des amis comme ceux-là !

Nia Sharma

La beauté Jhalak Dikhhla Jaa 10 travaille très dur avec ses chorégraphes Tarunraj Nihalani et Shivani Patel Nihalani. Et elle s’amuse aussi avec eux. Ils se lancent dans des danses impromptues dans la rue, etc. Et cette fois, Nia et Shivani ont dansé sur le vieux classique Apni Toh Jaise Taise. Nia passe le test d’ambiance à chaque fois !

Tejaswi Prakash

Oh la la! Tejasswi Prakash a lâché la bombe hotness avec ses photoshoots et comment ! Nous avons deux de ses messages pour l’appréciation. L’un dans un sari et l’autre dans un pantalon et un haut transparent. Trouvez quelqu’un qui peut faire les deux, comme Teja.

Nakuul Mehta

Ensuite, nous avons Bade Achhe Lagte Hain 2 étoiles Nakuul Mehta qui a partagé une bobine loufoque de lui-même dansant sur un dialogue de Rekha qui dit : « Iski shaadi karwa dijiye, zimmedaari aayegi to sudhar jayega. Découvrez sa bobine maladroite ici:

Rubina Dilaik

Nous avons également Rubina Dilaik et sa sœur Jyotika Dilaik sur la liste. Rubina et Jyotika ont répondu aux questions du défi des frères et sœurs. Voici comment ça s’est passé :

Aishwarya Sharma

Lorsque vous voyez Aishwarya Sharma alias Pakhi de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin sur la liste, soyez prêt pour une bobine amusante. L’actrice a partagé une vidéo de bobine de rap avec une touche. Les rouleaux d’Aishwarya sont toujours divertissants.

Jennifer Winget

Uff, nous avons trois looks incroyables de la star de Beyhadh, Jennifer Winget. La beauté magnifique est vue dans un lehenga rose, un gharara ivoire et un sari rouge.

Hina Khan

Comment ne pas inclure la magnifique diva de la télévision Hina Khan alors qu’elle ressemble à un ange sur terre dans ce sari blanc? Mais l’autre chose qui nous a fait jaillir, c’est sa danse avec Rocky. Ils sont trop mignons tous les deux !

Shraddha Arya

Une autre actrice mignonne que nous avons sur la liste est Shraddha Arya, célèbre pour Kundali Bhagya. La magnifique beauté a fait une bobine au milieu de son tournage sur la chanson Punjabi Jachde de Kulche Chole. Elle est d’une telle humeur !

C’est tout dans les Instagrammers TV de la semaine cette fois. A la semaine prochaine.