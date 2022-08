Aishwarya Sharma alias Pakhi de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin recrée le dialogue de Tejasswi Prakash et c’est la chose la plus mignonne sur Internet aujourd’hui [Watch]

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin a été à la mode dans les nouvelles du divertissement ces derniers temps. Cependant, cela est dû à la pêche à la traîne des Ayesha Singh, Neil Bhatt et Aishwarya Sharma contenu de l’émission télévisée vedette. Neil et Aishwarya sont également critiqués en ligne pour leurs personnages et leurs talents d’acteur ces jours-ci. Cependant, aujourd’hui, nous allons parler d’une bobine loufoque mettant en vedette Aishwarya Sharma alias Pakhi. Aishwarya est incroyable pour faire des vidéos de bobines et elles sont généralement toutes hilarantes. Et cette fois, l’actrice de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin a recréé une vidéo de bobine de Tejaswi Prakashle dialogue de Naagín 6. Pratha de Tejasswi qui a pris le déguisement de Kiara dans la bobine de Simba Nagpal et Maheck Chahal vedette Naagin 6 sur les promenades nocturnes est devenue une énorme tendance. Même Janhvi Kapoor en a fait une bobine. Aishwarya Sharma est toujours maladroite avec ses rouleaux et elle a fait un excellent travail pour maîtriser les expressions de Kiara.

Aishwarya Sharma était accompagnée de l’un de ses partenaires de bobine – Sonali Kaku alias Sheetal Maulik. Ayesha Singh alias Sai Joshi a aussi aimé La vidéo d’Aishwarya Sharma.