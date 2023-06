Aishwarya Rai, Vikram, Karthi-starrer est en streaming en ligne, mais il y a un hic

L’opus magnum du réalisateur Mani Ratnam, Ponniyin Selvan Part 2 a émerveillé les cinéphiles du monde entier, et maintenant le public peut assister à la montée de la dynastie Chola dans le confort de leur foyer. PS-2 est sorti en ligne et le film est présenté en première sur Prime Video.

Le drame historique met en vedette une distribution d’ensemble d’Aishwarya Rai, Vikram, Karthi, Trisha et Sobhita Dhulipala, et c’est la deuxième partie de la série PS. La première partie, PS-1 est sortie en 2022. Les deux films ont reçu des éloges universels et ont connu un succès commercial au box-office. Prime Video a annoncé la première PS-2 sur sa poignée Instagram officielle. Le fournisseur de contenu a publié une affiche avec la légende : « Entrez dans le monde de la grandeur et de l’intrigue alors que cette saga épique continue ! #PS2onPrime, regardez maintenant. Disponible en tamoul, télougou, kannada et malayalam. »

