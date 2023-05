Aishwarya Rai revient de Cannes avec Aaradhya Bachchan, ce dernier salue les papas avec namaste

Aishwarya Rai et sa fille Aaradhya Bachchan sont de retour du Festival de Cannes. Le duo mère-fille a assisté au prestigieux 76e Festival du film de French Riveria, et ils sont revenus à Mumbai le samedi 20 mai. Samedi, Aishwarya et Aaradhya ont été aperçus sortant de l’aéroport de Mumbai, et les paparazzi ont accueilli le duo.

En sortant de l’aéroport, Aaradhya a salué les paps avec namaste, ce qui a impressionné les internautes et ses fans. Viral Bhayani a partagé la vidéo avec la légende « #aishwaryarai avec sa fille ».

Voici la vidéo





Dès que Viral a partagé la vidéo, plusieurs internautes ont remarqué le geste d’Aaradhya pour les paps et ont loué le petit pour être « sanskari ». Un internaute a pris le dialogue de son grand-père, Amitabh Bachchan de Sooryavansham, « Sanskar umar se bade hai ». Un autre internaute a écrit : « Sanskar dekho vo namaste kar rahi hai sabko (regardez ses valeurs, elle salue tout le monde avec namaste). » L’une des internautes s’est étonnée car elle n’a été vue à Cannes qu’une journée, « Une seule apparition à Cannes ? » Un autre internaute a ajouté : « Ritesh Deshmukh jenliya ke baccho ki copie kar rahe hai ou kuch nahi (elle copie les enfants de Riteish et Genelia). »

Jeudi, Aishwarya Rai a fait sa première apparition au Festival de Cannes, et ses fans sont fascinés par son aperçu. L’actrice assiste au prestigieux festival du film avec sa fille Aaradhya Bachchan. Le premier jour, Aishwarya a été aperçue portant la robe caftan vert scintillant de Valentino avec d’énormes talons. Plus tard dans la journée, Aishwarya a foulé le tapis rouge avec une capuche et une cape métalliques surdimensionnées. La deuxième tenue de Rai a rencontré des réactions mitigées de la part des internautes, et quelques internautes ont même trollé l’actrice.

Sur le plan du travail, Aishwarya a été vue pour la dernière fois dans l’opus magnum de Mani Ratnam, Ponniyin Selvan Part 2. L’aventure épique met en vedette une distribution d’ensemble comprenant Vikram, Karthi, Trisha, Sobhita Dhulipala et Jayram Ravi.