Aishwarya Rai partage une adorable photo de famille avec son mari Abhishek Bachchan, sa fille Aaradhya alors que maman Vrinda fête ses 70 ans! | Nouvelles des gens

New Delhi: Dimanche 24 mai, l’actrice de Bollywood Aishwarya Rai Bachchan s’est rendue sur Instagram pour partager d’adorables clichés du 70e anniversaire de sa mère Vrinda Rai avec son mari Abhishek et sa fille Aaradhya.

L’actrice de « Raavan » a offert à sa mère de délicieuses friandises cuites au four telles que des gâteaux et de grands bouquets de fleurs pour rendre l’occasion spéciale. Sur la photo, on voit la famille heureuse s’embrasser avec Momma Rai au milieu.

Découvrez leur photo de famille réconfortante:

Aishwarya et Abhishek Bachchan se sont mariés le 20 avril 2007. Le duo a une fille nommée Aaradhya Bachchan. En 2009, ils sont apparus ensemble sur The Oprah Winfrey Show et ont attiré toute l’attention, avec des comparaisons avec Brangelina (Brad Pitt et Angelina Jolie).

Ensemble, Abhi-Ash a joué dans plusieurs films à succès de Bollywood tels que Guru, Dhoom 2 et Umrao Jaan, entre autres.

Aishwarya Rai Bachchan et Abhishek Bachchan sont les fiers parents d’Aaradhya. Aish a entamé sa maternité à l’âge de 38 ans.