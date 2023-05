Aishwarya Rai marque sa première apparition à Cannes 2023, vole la vedette dans une robe caftan verte scintillante

Enfin! Aishwarya Rai a fait sa première apparition au 76e Festival de Cannes et a stupéfié les internautes avec son look chatoyant. L’actrice assiste au festival du film avec sa fille, Aaradhya Bachchan, et le premier jour, Rai a décidé de faire des débuts remarqués en portant la robe caftan vert scintillant de Valentino avec d’énormes talons.

Sur le front du travail, Aishwarya a été vue pour la dernière fois dans Ponniyin Selvan Part Two de Mani Ratnam.