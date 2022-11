Aishwarya Rai embrasse Aaradhya pour son 11e anniversaire et écrit une note réconfortante pour sa fille

Aishwarya Rai Bachchan a fait un vœu d’anniversaire spécial pour sa fille Aaradhya, qui a 11 ans aujourd’hui. Prenant sa poignée Instagram, l’acteur de Devdas a partagé une adorable photo d’elle-même avec sa fille. Sur la photo, l’acteur de Ponniyin Selvan Part One a été vu en train de planter un baiser à Aaradhya. À côté de la photo, elle a écrit une note douce. Aishwarya a écrit : “MON AMOUR… MA VIE… JE T’AIME, MON AARADHYA.”

Voici le poste







Aishwarya et Aardhya nous donnent des objectifs majeurs mère-fille. L’acteur est le plus élégant et une mère adorée et il ne fait aucun doute que son Instagram regorge de photos de sa fille de nombreuses occasions. Qu’il s’agisse d’une réunion de famille, d’un événement sur le tapis rouge ou même d’un tournage de film, elle adore être accompagnée d’Aaradhya.

Aaradhya a eu 11 ans aujourd’hui. Abhishek et Aishwarya se sont mariés le 20 avril 2007, lors d’une cérémonie de mariage intime dans l’un des bungalows d’Amitabh Bachchan, Prateeksha. Le duo qui a partagé l’espace d’écran dans des films comme Guru, Dhoom 2 et plus, a accueilli leur premier enfant Aaradhya le 16 novembre 2011.

Pendant ce temps, sur le plan du travail, Aishwarya a récemment été vue dans le film dramatique d’époque du réalisateur Mani Ratnam, Ponniyin Selvan – 1, qui a recueilli des réponses massives du public. Rai sera ensuite vu dans Ponniyin Selvan Part Two. Elle sera également vue dans le film Jailer aux côtés de Rajinikanth, Ramya Krishnan, Priyanka Arul Mohan et Shiva Rajkumar. La date de sortie officielle de ces films est toujours attendue.