Aishwarya Rai écrit une note adorable pour Abhishek Bachchan le jour de son anniversaire, dit « aujourd’hui et pour toujours, bébé »

Dimanche, Abhishek Bachchan a eu 47 ans et sa femme et actrice Aishwarya Rai Bachchan n’a pas laissé une chance de rendre sa journée spéciale avec un amour d’anniversaire. S’adressant à Instagram, Aishwarya a laissé tomber une photo souriante d’Abhishek et a écrit : “Anniversaire mon amour… aujourd’hui et pour toujours, bébé.”





Elle a ajouté des emojis de cœur à sa légende. Abhishek et Aishwarya sont tombés amoureux sur les plateaux de Mani Ratnam’s Guru. Ils sont sortis ensemble pendant un certain temps avant de se marier en 2007. L’année dernière, dans une interview avec ANI, Abhishek a expliqué comment Aishwarya lui avait appris à faire face aux critiques négatives. “Ma femme m’a dit un jour que vous receviez 10 000 commentaires positifs mais que vous étiez affecté par un commentaire négatif. Vous devriez vous concentrer sur la positivité et découvrir la beauté du monde positif. Donc, j’essaie toujours de regarder les choses avec positivité”, a-t-il déclaré. a dit.





En gardant à l’esprit les conseils d’Aishwarya, Abhishek a partagé qu’il faisait des efforts conscients pour apprendre quelque chose ou autre des commentaires négatifs. . Je ne laisse pas les échecs et les critiques m’affecter négativement, je les considère comme positifs pour m’améliorer en tant que personne et professionnel. J’essaie toujours de faire de mes échecs une leçon”, a-t-il ajouté.

En plus d’être le couple de Bollywood le plus recherché, Abhishek et Aishwarya sont également les parents de leur fille Aaradhya. Les deux sont devenus parents d’Aaradhya le 16 novembre 2011.

Pendant ce temps, Amitabh Bachchan a écrit une note pour son fils le jour de son anniversaire. Dans son blog, Big B a expliqué comment Abhishek a toujours fait de son mieux pour livrer un acte remarquable malgré tous les trollings et les critiques. Big B a écrit: “Et Abhishek pour le 5 février 2023 .. et son 47e .. et comment le temps a filé .. remontant dans le temps tous les souvenirs de la journée et des plusieurs jours qui nous ont donné la joie et le la fierté et le plaisir d’Abhishek .. et maintenant de le voir réaliser sa valeur à travers sa parole dure, tranquillement, et prouver que tous les opposants ont tort .. ! C’est un délice pour un Père pour son Fils mais surtout pour le Fils qui a traversé à force de sa parole dure et de sa persévérance ont montré le courage de son calibre et sa confiance.. C’est la fierté que l’on honore.”

Bachchan a déclaré qu’Abhishek “a pris ses propres décisions” et “a défié la norme” “.. il a fait ses propres choix .. a défié la norme et l’a prouvé .. avec son succès .. Gagner le championnat Kabaddi, par la sélection de ses équipe, que tout le monde disait pauvre, faible et incapable .. mais il a inspiré les garçons et est sorti victorieux .. malgré tous les reportages biaisés et les opinions négatives contre lui et l’équipe “, a-t-il écrit. Big B a qualifié Abhishek de” fierté de la famille.” (Avec les entrées de l’ANI)



