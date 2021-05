Aishwarya Rai Bachchan souhaite à sa mère son anniversaire et partage d’adorables photos avec Abhishek, Aaradhya

Dimanche 23 mai, Aishwarya Rai Bachchan s’est rendue sur son Instagram pour souhaiter à sa mère Vrinda Rai son anniversaire. L’acteur a posté trois photos avec sa mère.

Sur la première photo, on peut voir des femmes des trois générations – Aishwarya, sa mère et sa fille, Aaradhya – s’embrasser. Aishwarya bascule dans un costume blanc et des lèvres rouges classiques. La photo montre également quatre beaux gâteaux pour Vrinda, qu’Aishwarya appelait «notre ange».

En plus de la photo, Aishwarya a également écrit un message doux pour sa mère. «JOYEUX 70e ANNIVERSAIRE CHERRE CHÈRE, MOMMYYY-DODDAAA. NOUS VOUS AIMONS INFINIMENT. VOUS ÊTES NOTRE MONDE. DIEU VOUS BÉNISSE NOTRE ANGE. JOYEUX JOYEUX ANNIVERSAIRE ET AIMEZ YOUUU MOMMYYY- DODDAAA », a-t-elle écrit dans son message.

Sur la deuxième photo, on peut voir Aaradhya étreindre sa grand-mère avec un sourire sur les deux visages. Aaradhya avait l’air super mignonne dans sa frange et sa robe rose et blanche. « JOYEUX JOYEUX ANNIVERSAIRE ET AIMEZ VOUSUU MOMMYYY- DODDAAA, » Aishwarya a sous-titré le message avec beaucoup d’émojis.

Sur la troisième photo, Abhishek Bachchan rejoint également Aaradhya, Aishwarya et sa mère pour poser pour la caméra.

Aishwarya ne partage pas trop souvent des photos sur Instagram mais uniquement lors d’occasions spéciales et d’anniversaires. À l’occasion de sa mère, elle a partagé une photo de retour avec son père, sa mère et son bébé Aaradhya, les appelant l’amour de sa vie.

Aishwarya a également partagé une photo où elle câline et embrasse Aaradhya sur la tête. «MON AMOUR… MA VIE… ÉTERNELLEMENT, INFINIMENT, INCONDITIONNELLEMENT», a-t-elle légendé le message.

En termes de travail, Aishwarya Rai Bachchan a été vue pour la dernière fois dans Fanney Khan, sorti en 2018. Elle sera ensuite vue dans Ponniyin Selvan de Mani Ratnam.