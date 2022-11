Aishwarya Rai Bachchan s’en prend aux paparazzi lorsqu’on lui demande de poser, “Sont la direction wahh”

Aishwarya Rai Bachchan a récemment été coiffée avec sa fille Aaradhya Bachchan dans la ville où les photographes n’ont pas pu contenir leur excitation de cliquer sur Aishwarya dans leur cadre et Ben a demandé à l’actrice de Ponniyin Selvan d’attendre et de poser et après avoir été conseillée d’attendre et de poser. Aishwarya a été vue en train d’assister à la fête d’anniversaire du fils de Riteish et Genelia Deshmukh, Riaan, qui était une affaire de stars. Toutes les stars de Bollywood et leurs enfants ont fait leur présence et ont honoré la fête d’anniversaire

Regardez la vidéo d’Aishwarya Rai Bachchan sortant de la fête d’anniversaire du fils de Riteish et Genelia, Riaan, avec sa fille Aaradhya Bachchan.

Alors qu’elle se dirigeait vers sa voiture après la fête d’anniversaire avec sa fille Aaradhya, Ash a été invitée à attendre et à poser pour la caméra, à laquelle elle fait une fouille hilarante au caméraman et dit: ” Arey waah direction “. La réaction de l’actrice va virale et recevant une réponse mitigée. Ash a également été massivement accusée d’avoir tenu la main de sa fille Aaradhya à chaque fois. Elle a même choisi pour elle le choix de sa tenue et de sa couleur et a affirmé qu’elle était obsédée par le noir.

Dernièrement, Aishwarya a été confrontée à de nombreux trolls. Les internautes ont même affirmé que l’ancienne Miss India avait fait du botox et qu’elle couvrait donc son visage avec la même coiffure. Alors qu’Ash se fout des jugements autour d’elle et continue de faire ce qu’elle aime. Aishwarya a été vue pour la dernière fois à Ponniyin Selvan et a laissé ses fans et ses proches fascinés par sa présence en tant que Nandini dans le film. Ash a fait un retour après 4 ans de congé sabbatique et même maintenant, elle ne se concentre pas d’abord sur sa vie professionnelle mais sur sa vie personnelle et sa maternité. Aishwarya dans l’une de ses interviews avait déclaré qu’elle n’avait jamais participé à la course au taux et qu’elle se foutait de la compétition.