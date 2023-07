Aishwarya Rai Bachchan se moque des conseils pour les filles de 16 à 30 ans à la recherche de l’homme idéal et c’est tout à fait approprié [WATCH]

Les sages paroles d’Aishwarya Rai Bachchan sur la façon dont les filles changent leur désir au fil du temps d’avoir un homme dans leur vie deviennent virales, et les gens l’appellent brutalement honnête. L’ancienne conversation d’Aishwarya du Rendezvous de Simi Garewal a refait surface sur Internet, et les fans sont impressionnés par la façon dont elle a été honnête avec sa conversation. Dans la vidéo, vous pouvez voir Ponniyin Selvan agir et parler de la façon dont les filles changent leurs robes les plus fougueuses à mesure qu’elles vieillissent, et les fans sont totalement d’accord avec elle. Et Ash a ce conseil à toutes les filles de ne jamais suivre cette règle et de croire en vous pour obtenir le meilleur que vous méritez.

Dans la vidéo, vous pouvez voir Aishwarya Rai Bachchan être brutalement honnête avec sa conversation, et les fans sont amoureux de sa beauté à ses débuts.

Bien qu’il y en ait beaucoup qui soient d’accord avec Aishwarya Bachchan et il y en a qui ne sont pas d’accord avec elle. Un utilisateur a commenté la vidéo, « Conneries. Dans la trentaine, vous réalisez que vous n’avez pas besoin d’un homme. En fait, vous êtes mieux sans un. » Un autre internaute a déclaré : « C’est honnêtement une telle insulte envers les hommes et les femmes aussi ma barre est haute et il y a des hommes bons qui sont tout aussi méritoires et dignes. Pas de problème. J’ai les standards pour les hommes que j’ai pour moi ! ». Un autre utilisateur a commenté: « Les garçons que j’aimais quand j’étais plus jeune me font grincer des dents maintenant. Je ne sais pas ce qu’est une vie bien établie, mais il doit être honnête, loyal et respectueux de moi et de mes choix. Mais c’est seulement si je * veux * un homme. Il n’y a plus besoin « . « Je ne suis pas d’accord parce que je ne suis pas esclave de la définition de la société selon laquelle la vie d’une femme consiste à fonder une famille et à être un membre de la famille. Je préfère attendre la bonne personne plutôt que de me livrer à de telles listes ou conditions ». a commenté un utilisateur.

Aishwarya Rai Bachchan n’a jamais suivi aucune règle ; elle a fait sien et manifesté ce qu’elle voulait, et aujourd’hui elle est là, sans aucun appui. L’actrice est devenue un grand nom de l’industrie, s’est mariée avec Abhishek Bachchan et a récemment célébré 16 ans de bonheur conjugal.