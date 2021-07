Aishwarya Rai Bachchan est vraiment la reine de Bollywood et ses fans le croient vraiment. L’actrice qui a été vue pour la dernière fois dans ‘Fanney Khan’ (2018) est prête à faire son retour avec le drame historique en tamoul de Mani Ratnam ‘Ponniyin Selvan’ qui sortira en 2022.

L’opus magnum étoilé comprend un ensemble d’acteurs comme Vikram, Aishwarya Rai Bachchan, Karthi, Trisha Krishnan, Prakash Raj, Jayaram, Jayam Ravi et Aishwarya Lekshmi, entre autres.

Selon nos informations, le film sera réalisé en deux parties. Aishwarya a partagé mardi 20 juillet l’affiche du film sur son compte Instagram. « L’âge d’or prend vie. Ponniyin Selvan PS1 de Mani Ratnam », a-t-elle légendé le post.

Les fans d’Aishwarya sont devenus gagas à propos de la nouvelle et ont exprimé leur enthousiasme dans les commentaires. « . C’est vraiment un âge d’or ». Un troisième utilisateur a commenté: « Wow, j’attends avec impatience », tandis qu’un quatrième a écrit: « J’attends avec impatience Nandini devi. »

« Ponniyin Selvan » est basé sur le roman « Ponniyin Selvan » de Kalki Krishnamurthy de 1955. Le livre raconte l’histoire des premiers jours d’Arulmozhivarman, l’un des rois les plus puissants du sud, qui devint le grand empereur Chola Rajaraja Chola I.

Mani Ratnam a co-écrit le scénario du film avec Elango Kumaravel. La musique du film a été composée par le compositeur oscarisé AR Rahman.

Mani Ratnam et Aishwarya Rai Bachchan ont déjà créé de la magie ensemble dans des films tels que « Guru », « Raavan » et « Iruvar ».

Dans une précédente interview avec The Hindu, lorsqu’on lui a demandé de faire beaucoup de recherches pour son personnage dans le film et aussi de travailler sur la langue tamoule, elle a déclaré: « Travailler avec lui (Mani) c’est comme retourner à l’école, et tout ce que vous dites va avec le territoire.

Pendant ce temps, Ratnam attend la sortie de l’anthologie de films tamouls « Navarasa », qu’il a coproduit avec Jayendra Panchapakesan. Le film sera diffusé en avant-première sur Netflix le 6 août.