Aishwarya Rai Bachchan ne suit qu’une seule célébrité sur Instagram, pouvez-vous deviner qui c’est ?

Aishwarya Rai Bachchan est l’une des héroïnes les plus recherchées de B-town. Même si l’ancienne Miss Monde fait peu de films, son dernier étant le film de 2018 « Fanney Khan », sa popularité n’a fait que grandir à pas de géant depuis qu’elle a fait ses débuts sur les réseaux sociaux en 2018.

Et si vous faites partie de ceux qui suivent le Bachchan Bahu sur Instagram, sachez qu’Aishwarya aime partager des photos qui la montrent principalement passer du temps de qualité avec sa famille – son mari Abhishek Bachchan, sa fille Aaradhya Bachchan, son beau-père. loi et mégastar Amitabh Bachchan en dehors de sa mère et d’autres membres de la famille.

Contrairement aux flux Instagram d’autres célébrités qui incluent également du contenu promotionnel, le compte de médias sociaux d’Aishwarya Rai Bachchan est personnalisé pour ne présenter que les photos qu’elle chérit. Et impressionnés par sa touche personnelle, ses fans se sont assurés qu’elle ait un énorme succès sur la plate-forme de partage de photos qui compte actuellement 9,5 millions de followers.

Et bien qu’il y ait des millions de personnes qui suivent Aishwarya, vous êtes-vous déjà demandé qui l’ancienne reine de beauté suit-elle sur Instagram ?

Bien étonnamment, Aishwarya Rai Bachchan ne suit qu’un seul compte Instagram. Pouvez-vous deviner qui c’est ? C’est sûrement quelqu’un de sa famille, mais qui ? Non, ce n’est pas Amitabh Bachchan. C’est Abhishek Bachchan !

Oui, son mari, l’acteur Abhishek Bachchan est la seule personne qu’Aishwarya suit sur Instagram. Intéressant, n’est-ce pas ?

Abhishek et Aishwarya se sont mariés en 2007 et ont eu la chance d’avoir leur fille Aaradhya en 2011.

Dans un récent podcast avec YouTuber Ranveer, Abhishek a parlé du moment où il a rencontré Aishwarya pour la première fois en Suisse. Il a déclaré: « Je l’ai rencontrée pour la première fois quand j’étais un garçon de production. Il y avait un film que mon père (Amitabh Bachchan) faisait appelé Mrityudata, et j’étais parti pour la reconnaissance du lieu en Suisse parce que la société pensait que parce que j’avais grandi en Suisse en internat que je pourrais les emmener dans de beaux endroits. »

Il a ajouté: « J’étais là depuis quelques jours, tout seul. Et c’est à ce moment-là qu’un de mes amis d’enfance, Bobby Deol, tournait pour son premier film – Aur Pyar Ho Gaya. Et il a appris que j’étais là-bas et a dit ‘Hé, pourquoi ne viens-tu pas dîner?’ Et c’est la première fois qu’ils tournaient quand j’ai rencontré Aishwarya. »

Récemment, lors d’une interview avec Bollywood Bubble, Abhishek avait remercié sa femme Aishwarya d’avoir remis sa vie sur les rails.

Il a dit : « Certaines personnes demandent : ‘Oh, qu’avez-vous fait pendant le verrouillage ? Qu’avez-vous appris ?’ Certaines personnes ont appris à cuisiner, d’autres ont acquis un nouveau passe-temps, une nouvelle langue, de nouvelles compétences. Je me sens très dépassée et j’en ai parlé à ma femme. Et comme toutes les femmes le font, elles mettent votre vie en évidence, elles vous remettre sur la bonne voie. Elle a dit oui, mais en disant cela, pour la première fois de votre vie, vous devez passer toute l’année avec votre famille. Et votre famille est en sécurité et en bonne santé aujourd’hui. Et quand elle a dit cela, en plus d’être c’est tellement vrai d’avoir une femme si merveilleuse et sensée. Nous pouvons faire ce que nous aimons faire toute la journée et rentrer à la maison dans une famille heureuse et en bonne santé. »

Sur le plan du travail, Aishwarya sera ensuite vue dans « Ponniyin Selvan » de Mani Ratnam.