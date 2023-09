Aishwarya Rai Bachchan, jumelle d’Aaradhya Bachchan aux célébrations de Ganpati à Ambani ; les fans défendent le duo pour CETTE raison

Le Ambanisc’est Nita Ambani et Mukesh Ambani ont ouvert leurs portes aux célébrités de Bollywood, aux joueurs de cricket et aux hommes politiques à l’occasion de Ganesh Chaturthi 2023. Et de nombreuses étoiles sont descendues chercher les bénédictions du Seigneur Ganesh à Antilia, la résidence d’Ambani. Aishwarya Rai Bachchan est passée avec sa fille Aaradhya pour les grandes célébrations de Ganpati aux Ambanis. Les internautes avaient quelque chose à dire à leur sujet, mais les fans se sont montrés très favorables.

Aishwarya Rai Bachchan et Aaradhya Bachchan jumelles aux célébrations d’Ambani Ganesh Chaturthi

Le duo mère-fille Aishwarya Rai Bachchan et Aaradhya portaient tous deux des costumes Patiala pour l’occasion. Alors qu’Aishwarya portait un costume bleu ciel, Aaradhya a été vue dans un costume jaune. Le duo a posé pour les photographes à la porte principale puis à nouveau à l’intérieur près du décor. Ils portaient tous les deux des mojaris. Aishwarya avait sa coiffure de séparation tandis qu’Aaradhya avait sa frange comme d’habitude. Ils étaient exceptionnellement jolis dans une tenue pas trop OTT.

Regardez la vidéo d’Aishwarya Rai Bachchan et d’Aradhya Bachchan lors des célébrations d’Ambani Ganesh Chaturthi ici :

Les internautes commentent Aishwarya, le style d’Aaradhya

Certains guerriers du clavier ont toujours quelque chose à dire sur les célébrités. Et il en va de même pour Aishwarya Rai Bachchan et Aaradhya Bachchan. Aishwarya et Aaradhya ont été critiquées par certains internautes pour leur tenue vestimentaire simple mais traditionnelle. Certaines ont appelé le duo mère-fille pour leur coiffure. Bien qu’il y ait eu des commentaires désagréables, les fans ont pris la défense d’Aishwarya et d’Aaradhya. Ils ont critiqué les trolls pour avoir fait des commentaires inutiles. Ils les ont critiqués en disant que c’était le choix d’Aishwarya et d’Aaradhya. Découvrez leurs commentaires ici :

D’autres célébrités aux grandes célébrations de Ganesh Chaturthi à Ambani

Sidharth Malhotra, Kiara Advani, Alia Bhatt, Ranveer Singh, Deepika Padukone, Shahid Kapoor, Hema Malini, Salman Khan, Janhvi Kapoor, Khushi Kapoor et d’autres célébrités ont assisté aux célébrations de Ganesh Chaturthi chez Ambani. L’Antilia était ornée de lumières et de guirlandes pour le Ganesh Chaturthi. Antilia est un spectacle à voir puisque de nombreuses célébrités de Bollywood se sont réunies sous un même toit pour cette occasion propice.

Pendant ce temps, sur le front, Aishwarya a été vue pour la dernière fois dans Ponniyin Selvan 2 avec Vikram, Trisha Krishnan, Jayam Ravi, Aishwarya Lekshmi et d’autres célébrités.