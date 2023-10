Aishwarya Rai Bachchan fait face à des critiques incessantes pour son apparition à la Fashion Week de Paris, Aaradhya Bachchan vole la vedette

Aishwarya Rai Bachchan a fait tourner les têtes avec sa superbe apparition à Semaine de la mode parisienne pendant qu’elle marchait sur la rampe dans une magnifique robe cape dorée et chatoyante et avait l’air tout à fait éthérée. Alors que Aishwarya a laissé ses fans fascinés par sa beauté alors qu’elle dégageait du charme, il y a des critiques sans fin sur son corps et la robe qu’elle portait par les trollers. Les gens sont devenus extrêmement méchants et appellent Ash par des noms comme « Tante », « Fatso », etc., mais la diva a toujours fait savoir aux critiques qu’elle s’en fout et qu’elle le fera toujours.

Regardez la vidéo d’Aishwarya Rai Bachchan se faisant massivement troller alors qu’elle parcourt la rampe de la Fashion Week de Paris, les gens deviennent extrêmement méchants et méchants.

Aishwarya Rai Bachchan se prépare pour la rampe pendant que sa fille Aaradhya Bachchan attend patiemment et regarde sa mère et vole la vedette avec sa gentillesse. Aaradhya a grandi maintenant, et même sa mère, Aishwarya, a été vue fièrement en train de parler aux paparazzi de sa taille actuelle. En effet, la diva est une maman fière et son éducation est souvent saluée par ses fans. Abhishek Bachchan donne également tout le mérite à sa femme, Aishwarya, pour avoir si bien équilibré parfaitement travail et vie personnelle.

AISHWARYA SE PRÉPARE POUR TROIS MARCHE !!!! Ce n’est pas ma reine qui aide les coiffeurs aussi ! Et regardez Aaradhya debout derrière elle ?#AishwaryaRaiBachchan #PFW23 @lorealparisfr pic.twitter.com/hOKZTAFdDC Bachchans envoûtants (@TasnimaKTastic) 1 octobre 2023

Ces 3 femmes Bachchan sont allées à #ParisFashionWeek2023 où leur #AishwaryaRaiBachchan marche sur la rampe avec de grandes célébrités du monde entier, et pas un seul tweet, photo ou mention d’elle de leur part. Je sais qu’Aishwarya n’utilise pas beaucoup les médias sociaux, mais quand même. @juniorbachchan pic.twitter.com/8JKHbRemBB Tweeter Anshu (@TweetingAnshu) 2 octobre 2023

Shewta Bachchan et Jaya Bachchan sont un enfer de femmes peu sûres d’elles Elle a parfaitement le droit d’applaudir sa fille, mais elle n’a pas fait une seule mention de sa belle-soeur Aishwarya Rai qui était parmi les principales vedettes du spectacle. Pathétique !!!#AishwaryaRaiBachchan pic.twitter.com/akcHaHO0Kr J’aime Aishwarya (@centurysum1) 2 octobre 2023

A la Fashion Week de Paris, Jaya Bachchan et Shweta Bachchan également fait leur présence pour encourager les deux dames de leur maison, Aishwarya et Navya Nandaqui ont également été vues marchant sur la rampe et se l’appropriant, mais certaines pensent que les dames ne sont pas en sécurité parce qu’elles ne publient rien les unes pour les autres sur les réseaux sociaux.