Aishwarya Rai Bachchan et sa fille jumelle Aaradhya Bachchan en noir à la Fashion Week de Paris 2024 | Hindi Movie News

Aishwarya Rai Bachchan est de retour à Semaine de la mode de Paris 2024une fois de plus, elle fait tourner les têtes avec son style et son élégance intemporelle. Après sa précédente apparition dans une tenue époustouflante, un autre look mettant en vedette Aishwarya et sa fille Aaradhya Bachchan est devenu viral sur les réseaux sociaux.Dans la nouvelle vidéo, Aishwarya a été vue descendant les marches aux côtés d’Aaradhya et de son équipe, toutes deux vêtues de tenues noires assorties. Le duo mère-fille s’est parfaitement assorti, Aishwarya portant un long manteau blazer associé à des talons aiguilles noirs, tandis qu’Aaradhya reflétait le look chic de sa mère. La coiffure unique d’Aishwarya a également attiré l’attention. Elles ont également été vues posant pour des photos avec leurs fans.

Aishwarya avait auparavant été aperçue dans un ensemble audacieux composé d’un trench-coat à imprimé géométrique vif sur un pantalon noir élégant. La base émeraude frappante et les motifs vibrants ont mis en valeur sa présence avant-gardiste sur la scène internationale.

L’apparition d’Aishwarya à Paris a également mis un terme aux rumeurs persistantes sur son mariage avec Abhishek Bachchan. Depuis des mois, les spéculations sur leur relation allaient bon train, avec des rumeurs selon lesquelles le couple se dirigeait vers un divorce. Les sorties en solo d’Aishwarya lors de divers événements n’ont fait qu’ajouter de l’huile sur le feu à ces rumeurs. Cependant, son apparition à la Fashion Week de Paris, portant notamment son bague de mariagea rassuré les fans que tout allait bien entre le couple bien-aimé.

Aishwarya Rai Bachchan répond aux rumeurs de divorce : regardez son mouvement puissant qui a laissé tout le monde sans voix

L’histoire d’amour d’Aishwarya et d’Abhishek est l’une des plus chères à Bollywood. Les deux hommes se sont croisés à la fin des années 1990, mais ont commencé à développer une connexion plus profonde en travaillant ensemble sur les plateaux de tournage de Guru et Dhoom 2. Leur alchimie à l’écran s’est rapidement transformée en une romance dans la vraie vie.

Abhishek a demandé Aishwarya en mariage après la première de Guru à Toronto, et le couple s’est marié lors d’une grande cérémonie en avril 2007. Leur union dure depuis plus d’une décennie et le couple a une fille, Aaradhya, que l’on voit souvent les accompagner lors d’événements publics.