Aishwarya Rai Bachchan est tout à fait magnifique dans le calendrier 2021 de Dabboo Ratnani | Nouvelles des gens

New Delhi: l’ancienne actrice de Miss Monde et de Bollywood Aishwarya Rai Bachchan a enfin fait son entrée dans le calendrier 2021 du photographe as de l’as Dabboo Ratnani mercredi.

Oui, tu l’as bien lu!

Dabboo a partagé la photo monochromatique sur son compte Instagram et a écrit: « Quand vous possédez la lumière à l’intérieur, vous la voyez à l’extérieur, absolument radieuse Aishwarya Rai Bachchan

@aishwaryaraibachchan_arb Pour #dabbooratnanicalendar

@dabbooratnani assisté de @manishadratnani Makeup @danielcbauer Styling @manishmalhotra05

Équipe ARB @archsada Post Production @dabbooratnanistudio Équipe DR @myrahratnani @kiararatnani @shivaanratnani

#dabbooratnani #aishwaryaraibachchan #aishwaryarai #dabbooratnanicalendar2021.. »

Sur la photo, Aish était plus belle que jamais alors que ses yeux parlent pendant qu’elle pose pour la caméra avec un petit sourire.

Fait intéressant, il s’agit du 22e long métrage d’Aishwarya sur le calendrier de Dabboo Ratnani.

Pour les non avertis, le calendrier annuel de Dabboo Ratnani présente les vedettes de Bollywood et tout le monde veut faire partie de son calendrier au moins une fois dans sa vie.

Récemment, Dabboo a publié le calendrier de cette année où Tara Sutaria et Vijay Devarakonda ont finalement fait leurs débuts. En dehors d’eux, d’autres célébrités qui faisaient également partie du calendrier 2021 de Ratnani comprenaient Abhishek Bachchan, Vidya Balan, Vicky Kaushal, Sunny Leone, Kriti Sanon et Kiara Advani, entre autres.