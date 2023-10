Aishwarya Rai Bachchan a foulé la rampe pour sa marque de beauté à la Fashion Week de Paris. L’actrice avait pris l’avion la veille avec sa fille Aaradhya Bachchan pour la ville. Eh bien, elle a prouvé que ses talents de mannequin sont toujours intacts en marchant dans une robe scintillante. La tenue vous rappellera l’une de ses robes Ellie Saab pour Cannes. La robe avait une veste avec une énorme cape. Mais ce qui lui a volé la vedette, ce sont les reflets dorés sur ses cheveux. Les cheveux d’Aishwarya Rai Bachchan étaient coiffés à la perfection et elle ressemblait à un million de dollars.

Plus tôt, nous avons vu une photo d’elle depuis la salle de maquillage. Nous pouvions voir Aaradhya Bachchan debout derrière, vêtue d’un haut et d’un pantalon noirs. Elle ressemblait à l’un des membres de l’équipage. Les cheveux dorés en cascade d’Aishwarya Rai Bachchan étaient absolument magnifiques. Elle a gardé son maquillage simple en optant uniquement pour des lèvres rose tendre. Les fans pensent que c’est vraiment un look très glamour de sa part après des mois et des années. Jetez un oeil à quelques-unes des réactions ici…

Notre Golden Girl est de retour ?#AishwaryaRaiBachchan pic.twitter.com/CnY5PpYyCj Le plus grand fan d’Aishwarya Rai (@rai_ps2) 1 octobre 2023

A regarder en boucle. Aishwarya Rai, ta déessepic.twitter.com/34fkY6alMM #AishwaryaRaiBachchan Fan de l’impératrice Aishwarya (@badass_aishfan) 1 octobre 2023

Aishwarya Rai Bachchan a enfilé une immense robe métallique avec une capuche à Cannes 2023. Le look a suscité des réactions mitigées. Cette fois, même le grand public a apprécié son look lors de la Fashion Week de Paris. Même Navya Naveli Nanda est présente à Paris pour le même événement. Elle a fait un excellent travail en tant que Nandini dans Ponniyin Selvan. Nous espérons qu’elle signera bientôt d’autres films.