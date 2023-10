Aishwarya Rai Bachchan critiquée pour avoir publié des photos « photoshopées et retouchées », les internautes la qualifient de « peu sûre »

Aishwarya Rai Bachchan est brutalement critiquée pour avoir partagé ses photos « photoshoppées » sur Instagram.

Aishwarya Rai Bachchan a récemment été vue assistant à un événement L’Oréal. L’actrice a partagé des images de son look lors de l’événement, mais elles ont été critiquées car les internautes pensaient que les photos étaient hautement retouchées.

Samedi, Aishwarya Rai Bachchan a profité de ses réseaux sociaux et a partagé les images de son look lors d’un événement L’Oréal. L’actrice a été vue portant un long manteau noir qu’elle a associé à une robe assortie et a laissé ses mèches ouvertes. L’actrice a sous-titré le message avec des émojis en forme de cœur rose et blanc. Elle a complété son look avec une paire de talons noirs et des boucles d’oreilles blanches.





Abhishek Bachchan était de tout cœur après avoir vu les photos de sa femme, cependant, les internautes pensaient que les photos avaient été retouchées et retouchées et ont critiqué l’actrice pour son « insécurité » quant à son apparence. L’un des commentaires disait : « Autant que je veux dire magnifique, on voit aussi très clairement à quel point cette photo est photoshopée, toutes les vidéos de la fashion week de Paris montraient la vraie silhouette. » Un autre a écrit : « J’aimerais que vous ne retouchiez pas toutes ses photos comme si elle était belle et je comprends que c’est peut-être un peu incertain, mais le corps de tout le monde change avec l’âge, ce qui est tout à fait bien et complètement beau, donc beaucoup de jeunes filles l’admirent, j’aimerais que vous le fassiez. possédez-le simplement. Un autre a commenté : « À quel point Photoshop est-il trop

photoshopé ? Un autre commentaire disait : « C’est définitivement un aérographe à plusieurs niveaux. Ce n’est plus sa silhouette ou son visage. Pourquoi les gens n’acceptent-ils pas positivement la prise de poids avec l’âge ? Je veux dire, une femme tellement instruite que je ne m’attendrais pas à tomber amoureuse des pinceaux de beauté.

Aishwarya Rai Bachchan a également été vue marchant sur la rampe lors de la Fashion Week de Paris. L’actrice a également été vue en train de vibrer et de groover avec Kendall Jenner et d’autres mannequins lors de l’événement.

Sur le plan du travail, Aishwarya Rai Bachchan a été vue pour la dernière fois dans le film Ponniyin Selvan 2 qui est devenu un blockbuster. Dirigé par Mani Ratnam, le film a récolté Rs 344,63 crore au box-office mondial et la performance d’Aishwarya a été très appréciée par les fans.