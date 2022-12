Aishwarya Rai Bachchan célèbre le festival avec sa fille Aaradhya Bachchan, partage une photo

L’actrice de Bollywood Aishwarya Rai Bachchan a souhaité à ses fans un joyeux Noël en partageant une adorable photo dimanche matin. S’adressant à Instagram, Aishwarya a partagé un selfie qu’elle a sous-titré : “Joyeux Noël et beaucoup d’amour, de paix, de bonne santé et de bonheur. Que Dieu vous bénisse.”

Sur la photo, l’acteur de Devdas pouvait être vu en train de poser avec sa fille Aaradhya Bachchan devant la photo de son père Krishnaraj Rai. Peu de temps après avoir partagé la photo, les fans ont inondé la section des commentaires d’émoticônes de cœur rouge et de feu. “Quelle beauté. Quelle lueur”, a commenté un fan.





Un autre fan a écrit : “Joyeux Noël à vous et à votre famille.” “Joyeux Noël reine à vous et à tous vos proches. Bénédictions à tous”, a commenté un fan. Parlant de son travail, Aishwarya a récemment été vue dans le film dramatique d’action de la période magnum opus du réalisateur Mani Ratnam, Ponniyin Selvan -1, qui a recueilli des réponses massives du public. Outre Aishwarya, le film mettait également en vedette Trisha Krishnan Karthik Sivakumar et Jayam Ravi en tête. rôles. Elle sera ensuite vue dans un autre film sud Jailer aux côtés de l’acteur superstar sud Rajinikanth, Ramya Krishnan, Priyanka Arul Mohan et Shiva Rajkumar. La date de sortie officielle du film est toujours attendue.

Pour les non-initiés, trois étrangers séjournant dans le Grand Noida ont été arrêtés vendredi (16 décembre) pour avoir prétendument commis une cyberfraude. Les étrangers se sont avérés avoir un faux passeport en leur possession sous le nom du célèbre acteur de Bollywood Aishwarya Rai Bachchan, a déclaré un officier supérieur de la police. Un colonel de l’armée à la retraite, qui a été dupé sur Rs 1,81 crore a déposé une plainte. Après une enquête policière, trois accusés – deux originaires du Nigéria et un du Ghana ont été placés en garde à vue.

Le sous-commissaire de police (Greater Noida) Abhishek Verma a déclaré lors de l’arrestation que la police avait également récupéré 3 000 USD (environ Rs 2,5 lakh) et 10 500 livres (environ Rs 10,60 lakh) de la possession des trois hommes.