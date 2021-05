Aishwarya Rai Bachchan câline bébé Aaradhya Bachchan dans une douce photo de retour

L’acteur de Bollywood Aishwarya Rai Bachchan a célébré la fête des mères 2021 en partageant la photo de retour la plus attachante avec sa fille Aaradhya Bachchan. Aishwarya s’est rendue sur son compte Instagram, dimanche soir, et a partagé une photo de la petite Aaradhya enveloppée chaleureusement dans ses bras.

Elle a légendé la photo en disant: « MON AMOUR … MA VIE … ÉTERNELLEMENT, INFINIMENT, INCONDITIONNELLE. »

Le duo mère-fille a reçu une tonne d’amour de la part des fans pour la photo. Un fan a écrit « Amazing », tandis que beaucoup d’autres ont fait des émojis de cœur sur la photo d’Aishwarya.

Aishwarya Rai Bachchan est une mère aimante pour elle et la fille de neuf ans d’Abhishek Bachchan, Aaradhya. Elle est une mère active qui est souvent vue voyager avec sa fille.

Aishwarya ne partage pas trop souvent des photos sur Instagram mais uniquement lors d’occasions spéciales et d’anniversaires. Le jour de la Saint-Valentin cette année, elle avait partagé une photo avec Aaradhya et avait même montré à ses fans le gâteau au chocolat dont ils se régalaient.

Partageant son selfie avec Aaradhya, Aishwarya avait écrit: « Je t’aime éternellement, infiniment et inconditionnellement mon ange chéri Aaradhya. »

La photo montrait Aishwarya dans une tenue rose tandis qu’Aaradhya était vue dans une robe blanche. La jeune portait même une pince à cheveux à fleurs blanches et tenait à la main une décoration en forme de cœur rouge.

Auparavant, lors d’une interview avec Firstpost en 2015, parlant d’Aaradhya, Aishwarya avait déclaré: «Aaradhya et moi avons une âme connectée. Ma journée commence et se termine avec elle. À partir du moment où je me réveille, toute ma perspective sur la journée est centrée sur Sa présence constante dans ma vie n’est même pas quelque chose que j’y pense consciemment. C’est juste là! Et je me demande comment j’ai vécu avant sa naissance. Seul un parent comprendrait ce que je ressens. «