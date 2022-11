Aishwarya Rai Bachchan brutalement trollé pour avoir embrassé Aaradhya sur les lèvres, les internautes disent que “cela viole notre culture”

À l’occasion du 11e anniversaire de sa fille, la diva de Bollywood Aishwarya Rai Bachchan s’est rendue sur Instagram et a partagé une photo sur laquelle on peut la voir embrasser Aardhya sur ses lèvres. Partageant la photo, elle a écrit une adorable note.

Aishwarya a légendé le post, “MON AMOUR… MA VIE… JE T’AIME, MON AARADHYA.” Cependant, les internautes ont trollé l’actrice pour avoir embrassé sa fille de 11 ans sur les lèvres. L’un d’eux a écrit : « Sérieusement, je comprends à quel point une mère peut aimer sa fille. Mais cette photo n’a pas été capturée correctement. L’expression du visage avec les yeux fermés de ce clic était sûre d’attirer des commentaires négatifs indésirables … pourquoi le poster.





Le deuxième a dit: “Embrasser sur les lèvres de Childress est juste bizarre.” La troisième personne a commenté : « Comportement inapproprié sans limites – nous savons que vous n’avez qu’un amour pur et authentique pour votre fille, mais vous êtes trop maintenant ! N’oubliez pas que vous êtes un influenceur mondial – pensez à la façon dont ce message affectera négativement certains fans !! Tu peux faire mieux!” La quatrième personne a commenté: “Qu’est-il arrivé au sanskaar (morale / valeurs) d’Amitabh Bachchan maintenant ?”

La cinquième personne a commenté: «Contenu bon marché de tante Aishwarya pour attirer l’attention», la sixième personne a écrit: «Aishwarya madame, vous n’avez pas besoin d’attention en faisant cela. C’est un contenu étrange pour obtenir la publicité. La septième personne a mentionné: «Enlevez cette photo. Cela viole notre culture et le sanskruthi. Les huit personnes ont commenté: “Tellement dégoûtant de voir une mère traiter sa petite fille comme ça… imposture.” Un autre a déclaré: “Je me demande simplement si les personnes qui ont soutenu la photo et critiqué les commentaires négatifs penseraient toujours la même chose s’il s’agissait d’une photo ordinaire d’une mère et d’une fille, et non de celle d’Ash.”

Pendant ce temps, une partie de la population a soutenu l’actrice et critiqué les trolls. L’un d’eux a écrit : « En lisant les commentaires de quelques personnes, je pense que tout le monde ne devrait pas être autorisé sur les réseaux sociaux. Cette liberté d’expression n’est pas pour tout le monde. La deuxième personne a commenté: “Allez ppl, arrêtez de juger une relation mère-fille… C’est juste un baiser qui signifie amour et affection… Arrêtez de faire des conneries… Pensez positif et répandez l’amour… .!!!!” Un autre a dit : « Les gens ont vraiment perdu la tête… imaginez dire qu’il est frustrant/inapproprié d’embrasser VOTRE enfant sur les lèvres… Je n’arrive pas à croire ce que je lis !!… s’il vous plaît, sortez et touchez de l’herbe… smh.