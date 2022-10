Aishwarya Rai Bachchan-Abhishek Bachchan arrivent main dans la main à la fête de Diwali 2022 de Manish Malhotra [Watch Video]

Diwali est là, tout comme les soirées Diwali étoilées. Les stars de Bollywood, Aishwarya Rai Bachchan et Abhishek Bachchan, sont venues avec style à la fête de Diwali étoilée de Manish Malhotra. Ils avaient l’air superbes et étaient tous prêts à être cliqués par les paps. L’actrice était magnifique dans un costume sharara de couleur rose tandis qu’Abhishek portait une tenue ethnique. Hier soir, le designer a organisé une grande fête de Diwali dans sa maison de Mumbai. Le couple a volé la vedette. Aishwarya célèbre actuellement le succès de son film dramatique d’époque multilingue Ponniyin Selvan I, réalisé par Mani Ratnam. Le réalisateur a également écrit et produit avec Allirajah Subaskaran sous Lyca productions. Le film a également Trisha Krishnan, Karthi, Jayaram Ravi et Vikram, entre autres.