Aishwarya Rai Bachchan a-t-elle posé une condition pour changer Salman Khan en Bajirao pour jouer Mastani dans le film de Sanjay Leela Bhansali ?

Il a également été rapporté que Salman Khan aurait pris Katrina Kaif au bureau de Sanjay Leela Bhansali et lui a dit qu’elle était votre Mastani, mais le cinéaste n’a pas été convaincu par elle. Dans l’une des anecdotes, Subhash K. Jha a révélé : « Après que le couple Aishwarya-Salman soit devenu irréalisable, Salman voulait que Bhansali choisisse Katrina Kaif pour incarner Mastani. En fait, Salman a personnellement emmené Katrina au domicile de SLB et l’a présentée au réalisateur, en disant : , ‘C’est votre Mastani.' »

Salman Khan et Aishwarya Rai Bachchan ont eu une vilaine dispute et, selon certaines informations, elle a été accusée de l’avoir agressée physiquement tandis que la star de Tiger 3 a fermement réfuté les allégations. Depuis lors, Salman et Aishwarya ne vivent plus sous le même toit et, si les circonstances sont telles, ils évitent toujours de se retrouver face à face, même s’ils sont dans l’industrie depuis des années.